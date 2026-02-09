書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

▲雲林第二監獄舉辦「親子共讀家庭日」，收容人與孩子透過遊戲與閱讀互動，讓久別的親情重新靠近。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為促進收容人與家庭之間的情感連結，雲林第二監獄於本月4日舉辦「親子共讀家庭日」活動，邀請收容人家屬入監參與，透過閱讀與互動時光，讓久別的親情重新靠近。活動共有13名收容人、18名兒童及23名陪同家屬參與，在嚴肅的監獄空間中，注入難得的溫馨與笑聲。

為讓家庭日更具深層意義，雲林第二監獄於活動前向國立臺灣圖書館募集數十本優良兒童繪本，提供收容人作為錄製有聲書的素材。收容人利用平日零碎時間反覆練習朗讀，將對孩子的思念、歉疚與祝福化作一字一句，親自錄製成有聲故事光碟，作為家庭日當天送給孩子的特別禮物。

活動當天在輕鬆活潑的親子賓果遊戲中揭開序幕，孩子們興奮地喊出號碼，收容人在一旁耐心陪伴、協助完成連線，久未相處的親子在互動中逐漸放下生疏，現場笑聲與掌聲此起彼落，氣氛溫暖而真誠。

隨後進行親子共讀時光，收容人將事前準備的繪本與親手錄製的有聲故事光碟交到孩子手中，並陪著孩子一頁頁翻讀。朗讀聲在空間中流轉，簡單的故事成為情感最直接的出口，不少家屬在一旁靜靜陪伴，畫面溫馨動人。

其中，收容人阿豪的分享特別令人動容。他表示，服刑期間，姐姐不僅持續寫信、安排接見關心他的近況，更在得知他思念孩子後，特地從台北南下高雄，親自接孩子到監獄參加家庭日。阿豪說，能牽著孩子的手一起玩賓果、共讀繪本，並將自己錄製的故事送給孩子，是他服刑以來最珍貴的時刻，也讓他深刻感受到家人不離不棄的支持，進一步堅定改過向善、早日回歸家庭的決心。

雲林第二監獄表示，穩定的家庭支持是收容人情緒安定與重建生活的重要力量，透過親子共讀家庭日，讓收容人重新體會親職責任，也讓孩子在陪伴中感受到父母的關愛。未來將持續推動多元家庭支持措施，協助修復家庭關係，為收容人順利復歸社會奠定良好基礎。

▲親子共讀時光中，收容人陪伴孩子翻讀繪本，簡單閱讀成為最真摯的情感交流。（圖／記者游瓊華翻攝）