年節不只團圓　星享道串聯住宿、餐飲與在地文化

▲文華道會館攜手台中在地漢餅品牌「喜豐香」，推出新春特展與住房專案，讓旅客在旅宿中感受年節文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

農曆春節腳步逼近，國內旅遊與年節聚餐需求同步升溫，從返鄉團圓到小家庭出遊，市場熱度逐日攀升。星享道酒店集團看準春節期間「吃得好、住得巧、體驗有感」的消費趨勢，整合集團旗下台中與高雄據點，推出結合住宿體驗、在地文化與團圓餐桌的春節企劃，成為不少民眾規劃年節用餐與假期住宿的重要選項。

星享道酒店集團指出，旗下文華道會館於新春期間攜手台中在地漢餅品牌「喜豐香」，共同策劃「歲光入室‧餅意有度」新春特展與住房專案，將傳統年節文化轉化為可親近、可體驗的旅宿內容。旅客入住期間，可近距離欣賞喜豐香珍藏的傳統漢餅木模，感受職人工藝的歲月痕跡，並於客房內品嚐聯名漢餅組，讓視覺、味覺與文化敘事交織於旅程之中，展現台中在地職人精神與年節文化的當代表述。

在年節聚餐方面，目前農曆初一至初五餐期仍保有部分用餐名額，回應家庭聚會與親友餐敘的需求。台中據點由珍鑽國際宴會廳推出「舊客回娘家」方案，凡曾於春節期間消費的舊客回訪用餐，選擇指定專案即可享有折扣優惠，吸引不少熟客提前訂席；高雄旗津道沙灘酒店則善用面海空間優勢，規劃團圓宴餐敘，邀請旅客在海景陪伴下共享年節餐桌，讓圍爐不再侷限於室內，也為春節假期增添不同於城市日常的層次感受。

住宿表現同樣反映國旅熱度。星享道酒店集團指出，春節期間訂房表現穩定，整體集團住房率已達8成，顯示民眾對年節國內旅遊的需求持續升溫。集團透過多元城市據點布局，串聯餐飲、住宿與文化內容，回應旅客對春節假期「品質化、體驗化」的期待，讓過年不只是返鄉與聚餐，更成為一段值得細細回味的生活風景。

星享道酒店集團表示，希望旅客在春節期間走進文華道，將這份「有度」的款待，轉化為看得見、品得到的質感生活，為新的一年添上好運。集團也將持續陪伴旅客與家庭度過年節假期，讓住宿與用餐成為春節記憶中溫暖而深刻的一部分。

▲星享道酒店集團整合台中與高雄據點，推出結合住宿、餐飲與文化體驗的春節企劃，吸引民眾規劃年節假期。（圖／記者游瓊華翻攝）