鄭麗文挺陳見賢無球員兼裁判　批徐欣瑩破局才進入「73比」初選

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新竹縣長初選鬧得沸沸揚揚，兩位參選人副縣長陳見賢與立委徐欣瑩相持不下。針對黨內質疑陳見賢有「球員兼裁判」的問題，國民黨主席鄭麗文今（9日）接受網路直播專訪時直言，這樣的說法並不成立，因為陳見賢長期擔任縣黨部主委並非特例，過去包括高雄市黨部主委柯志恩、屏東市黨部主委蘇清泉、台南市黨部主委謝龍介等等，都有黨部主委參選的前例，這已行之有年。她強調，新竹縣提名過程完全依規定進行，「絕對沒有球員兼裁判的問題」。

談到國民黨台中市長、新竹縣長2026提名黨內廝殺一事，鄭麗文今接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪時指出，這次台中市長提名不會走到初選，除非大家協商破局，才會自動進入初選模式，這也是目前新竹縣長提名的進度。她說，當初新竹縣黨部協商的時候，立委徐欣瑩堅持要破局，所以就自動進入初選，以行之有年的「73比」方式進行，從當年連勝文參選台北市長，到徐巧芯、費鴻泰的立委提名之爭都是這樣，這是國民黨明文規定的，可以改，但要透過正常法定程序來改，不能比到一半才說遊戲規則要改。

鄭麗文強調，一切依照國民黨的提名辦法，不會因人設事，也不會為任何人量身訂做，而國民黨的提名辦法已經考量各方面的狀況，這麼多年、這麼多次的選舉都是這樣舉辦的，這一定並沒有意外或奇怪規定，要參選的國民黨同志應該要熟悉黨內的遊戲規則，不要因為不理解黨內的規則而有不必要的反應、情緒，或因為誤解黨內遊戲規則而導致自身權益受影響。

至於新竹縣長提名部分，對於徐欣瑩認為陳見賢長期擔任國民黨新竹縣黨部主委，直到初選前才請辭職務，有球員兼裁判的嫌疑。鄭麗文則說，陳見賢當縣黨部主委已經很多年，高雄的柯志恩、屏東的蘇清泉和台南的謝龍介也都是黨部主委，本身是黨部主委又參選的，過去多年有數不清的例子，陳見賢並非特例，所以新竹縣絕對沒有球員兼裁判的問題。

