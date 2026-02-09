台南北區勝安社區活動中心啟用　黃偉哲：落實在地安老、打造幸福長照據點

▲台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲與各界貴賓共同剪綵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲親自主持啟用典禮，與各界貴賓及在地里民一同見證北區重要公共建設的新里程碑，活動由勝安社區長者迎賓戰鼓揭開序幕，並結合成功國中青春熱舞及開元國小舞獅演出，展現青銀共融的社區活力，在熱鬧喜氣氛圍中完成剪綵儀式。



黃偉哲表示，勝安社區活動中心能夠如期、如質完工，讓里民在農曆年前就能使用嶄新的活動空間，令人感到特別感恩與欣慰，並感謝中央與地方各界的支持與協助。他指出，勝安社區活動中心是他任內新建完成的第30座社區活動中心，另有38處完成整修與耐震補強，合計達68處，市府將持續推動規劃中的案件，回應市民對社區公共空間的期待。

黃偉哲也提到，勝安社區活動中心不僅外觀新穎，空間機能規劃也相當實用，部分建材取自舊有建築再利用，在兼顧品質下有效節省工程經費，且鄰近公園綠地，提供里民安全、舒適的活動與休憩環境，成為社區交流的重要據點。

此外，勝安社區活動中心也是市府推動長照政策的重要一環。黃偉哲指出，台南市長照服務涵蓋率已連續三年蟬聯六都第一，未來市府將持續透過完善公共設施與社區照顧關懷據點的布建，落實在地安老政策，打造幸福宜居的台南。

北區勝安社區活動中心新建工程總經費為6,710萬元，其中衛生福利部前瞻計畫補助2,400萬元，市府自籌4,310萬元，建築為兩層樓設計，總樓地板面積約311坪。一樓規劃作為社區里民集會、關懷據點及銀髮健身教室，二樓則設置社區型長照機構日照中心，預計每日可服務60人次。

值得一提的是，活動中心現址前身為菸酒公賣局倉庫，原有屋頂木衍架以檜木與杉木混合搭建，極具歷史特色。設計團隊特別保留並重新整理後，嵌貼於二樓日照中心斜屋頂樑架，並回收舊木建材製作文創小物，與環保局藏金閣合作，減少約2,300公斤碳排放量，讓新建築在兼顧功能之餘，也延續歷史記憶與永續精神。

北區區長潘寶淑表示，感謝在地立委與市議員全力支持，使工程得以順利完成。啟用後的活動中心將結合社區活動、長者照護及防災避難等多元功能，發揮多目標使用效益，成為北區居民共享的優質生活空間。

今日啟用活動，立法委員陳亭妃、市議員許至椿、蔡宗豪、陳怡珍、周嘉韋、沈震東，以及立委謝龍介、王定宇辦公室代表與多位議員服務處代表均到場表達祝賀與支持。長勝里里長吳澐晏也準備湯圓與茶點，邀請鄉親共享「入新厝」的喜悅。