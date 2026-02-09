　
地方 地方焦點

台南北區勝安社區活動中心啟用　黃偉哲：落實在地安老、打造幸福長照據點

▲台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲與各界貴賓共同剪綵。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲與各界貴賓共同剪綵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲親自主持啟用典禮，與各界貴賓及在地里民一同見證北區重要公共建設的新里程碑，活動由勝安社區長者迎賓戰鼓揭開序幕，並結合成功國中青春熱舞及開元國小舞獅演出，展現青銀共融的社區活力，在熱鬧喜氣氛圍中完成剪綵儀式。

▲台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲與各界貴賓共同剪綵。（記者林東良翻攝，下同）


黃偉哲表示，勝安社區活動中心能夠如期、如質完工，讓里民在農曆年前就能使用嶄新的活動空間，令人感到特別感恩與欣慰，並感謝中央與地方各界的支持與協助。他指出，勝安社區活動中心是他任內新建完成的第30座社區活動中心，另有38處完成整修與耐震補強，合計達68處，市府將持續推動規劃中的案件，回應市民對社區公共空間的期待。

黃偉哲也提到，勝安社區活動中心不僅外觀新穎，空間機能規劃也相當實用，部分建材取自舊有建築再利用，在兼顧品質下有效節省工程經費，且鄰近公園綠地，提供里民安全、舒適的活動與休憩環境，成為社區交流的重要據點。

▲台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲與各界貴賓共同剪綵。（記者林東良翻攝，下同）

此外，勝安社區活動中心也是市府推動長照政策的重要一環。黃偉哲指出，台南市長照服務涵蓋率已連續三年蟬聯六都第一，未來市府將持續透過完善公共設施與社區照顧關懷據點的布建，落實在地安老政策，打造幸福宜居的台南。

北區勝安社區活動中心新建工程總經費為6,710萬元，其中衛生福利部前瞻計畫補助2,400萬元，市府自籌4,310萬元，建築為兩層樓設計，總樓地板面積約311坪。一樓規劃作為社區里民集會、關懷據點及銀髮健身教室，二樓則設置社區型長照機構日照中心，預計每日可服務60人次。

值得一提的是，活動中心現址前身為菸酒公賣局倉庫，原有屋頂木衍架以檜木與杉木混合搭建，極具歷史特色。設計團隊特別保留並重新整理後，嵌貼於二樓日照中心斜屋頂樑架，並回收舊木建材製作文創小物，與環保局藏金閣合作，減少約2,300公斤碳排放量，讓新建築在兼顧功能之餘，也延續歷史記憶與永續精神。

▲台南市北區勝安社區活動中心9日正式落成啟用，市長黃偉哲與各界貴賓共同剪綵。（記者林東良翻攝，下同）

北區區長潘寶淑表示，感謝在地立委與市議員全力支持，使工程得以順利完成。啟用後的活動中心將結合社區活動、長者照護及防災避難等多元功能，發揮多目標使用效益，成為北區居民共享的優質生活空間。

今日啟用活動，立法委員陳亭妃、市議員許至椿、蔡宗豪、陳怡珍、周嘉韋、沈震東，以及立委謝龍介、王定宇辦公室代表與多位議員服務處代表均到場表達祝賀與支持。長勝里里長吳澐晏也準備湯圓與茶點，邀請鄉親共享「入新厝」的喜悅。

楠西地震滿周年黃偉哲持續關懷安置戶

楠西地震滿周年黃偉哲持續關懷安置戶

農曆春節將至，適逢2025年「0121楠西地震」屆滿周年，市長黃偉哲持續關心受災鄉親安置與生活情形，日前特別委請社會局局長郭乃文前往經濟部水利署南區水資源分署宿舍安置處，展開「歲末點亮安居希望」慰訪行動，逐戶送上春節物資與禦寒棉被，實地了解安置戶遷入一年後的生活現況，盼讓鄉親在熟悉的家園中安心過好年。

青銀共學實驗課首場獲好評台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

青銀共學實驗課首場獲好評台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

台南國中美術、國小音樂藝術才能班2月23日開放報名

台南國中美術、國小音樂藝術才能班2月23日開放報名

台南人妻外遇同事　夫翻出保險套崩潰提告

台南人妻外遇同事　夫翻出保險套崩潰提告

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲交流數位化與防災治理經驗

日本埼玉縣議會日台友好議員聯盟拜會黃偉哲交流數位化與防災治理經驗

台南勝安社區活動中心啟用黃偉哲

