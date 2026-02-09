書法名家亞大附屬醫院豐中分院揮毫　民眾排隊領春聯

▲書法名家在亞洲大學附屬醫院豐中分院現場揮毫，紅紙鋪展、墨香四溢，吸引民眾排隊領取春聯。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

農曆新年將至，亞洲大學附屬醫院豐中分院今（9）日為院區換上喜氣氛圍，特別邀請書法名家進駐院內現場揮毫，免費贈送春聯與吉祥字畫，吸引不少民眾排隊等候，原本節奏緊湊、氣氛嚴肅的醫療空間，瞬間多了幾分年節的溫暖與人情味，也讓前來看診的民眾在候診之餘，感受到迎春的喜悅。

活動一開始，書法家們氣定神閒地提筆落墨，「金馬迎春」、「吉祥如意」、「平安健康」等祝福字樣躍然紙上，筆勢蒼勁有力，吸引不少民眾駐足欣賞。有民眾笑說，家中正忙著年前大掃除，正好將剛寫好的春聯帶回家張貼，為新的一年討個好兆頭；也有剛完成門診的病患被熱鬧氣氛吸引，索性留下來欣賞書法創作，直呼「在醫院也能感受到過年的味道」，心情跟著放鬆不少。

院長陳衍仁也趁著活動，向現場民眾進行年節健康提醒。他指出，春節連假期間最常見的「過年病」之一就是急性腸胃炎，原因多與年菜準備過量、食物反覆加熱、保存不當有關，或是為了不浪費而食用隔夜菜，容易增加細菌滋生與食物中毒風險，提醒民眾年菜應妥善冷藏、避免重複加熱，若出現嘔吐、腹瀉等症狀，應儘速就醫。

陳衍仁也提醒，春節期間心血管疾病的發生率同樣不可忽視。年節時常遇到冷氣團來襲，加上守歲熬夜、情緒起伏大，餐桌上高油脂、高鹽分飲食攝取過多，都是誘發心肌梗塞與腦中風的潛在危險因子。對於高血壓、高血糖、高血脂等「三高」族群而言，若出現胸悶、胸痛、呼吸困難，或突然肢體無力、言語不清等警訊，切勿因顧忌年節「不吉利」而延誤就醫，及早治療才能降低後遺症風險。

在慢性病用藥方面，陳衍仁也特別提醒，春節期間部分門診與藥局可能暫停服務，病患務必事先盤點藥物存量，提前領藥備妥。各醫療院所皆已公告年節期間的門診與領藥時程，民眾可透過官網或電話查詢，確保用藥不中斷，安心過年。

陳衍仁也提到，豐中分院自去年底啟用以來，已逐步建構完整醫療服務體系，獲得在地居民肯定，預計今年4月起將正式收治住院病患，進一步提升整體照護量能。未來也將陸續啟用手術室、震波碎石室、超音波檢查室及腸胃鏡檢查室等設備，持續強化醫療品質，成為守護地方健康的重要後盾。