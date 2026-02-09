　
社會 社會焦點 保障人權

買家自己挖！毒販酷愛「大地遊戲」藏毒給座標　上下游16人被逮

▲呂嫌操盤台越跨國運毒集團，聘僱越南移工把毒品包裹埋入山區讓下手自行挖掘，藉此規避警方查緝。（圖／記者張君豪翻攝）

呂嫌操盤台越跨國運毒集團，聘僱越南移工把毒品包裹埋入山區規避警方查緝。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導

北市刑警大隊偵五隊在2024年3月接獲北市保大警員執行路檢勤務查獲大批毒品案件，成立專案小組向上溯源偵辦，報請台北地檢署指揮偵辦。警方抽絲剝繭透過解密運毒者手機Telegram軟體，發現販毒集團透過該通訊軟體架設販賣違禁藥物群組，從最高檔的古柯鹼到入門的毒郵票、大麻THC軟糖都有賣。

警方調閱監視器擴大清查，鎖定幕後呂姓主嫌（30歲）指揮有竹聯幫仁堂、天道盟太陽會背景的洪姓、錢姓成員，以「大地遊戲」方式把要販售交貨的毒品藏匿到北中部各地偏遠山區、公園或荒郊野外，透過發送埋毒地點座標、照片資訊讓購毒者自行去挖掘，藉此規避警方查緝。

▲呂嫌操盤台越跨國運毒集團，聘僱越南移工把毒品包裹埋入山區讓下手自行挖掘，藉此規避警方查緝。（圖／記者張君豪翻攝）▲呂嫌操盤台越跨國運毒集團，聘僱越南移工把毒品包裹埋入山區讓下手自行挖掘，藉此規避警方查緝。（圖／記者張君豪翻攝）

警方追蹤發現，呂嫌透過手機通訊軟體，以每次4-5千元代價，聘僱彰化某區的5名越南籍移工，向特定海運公司員工潘男、陳男取貨後，發送座標讓外籍移工把毒品包裹藏匿桃竹苗山區，之後再以類似玩大地遊戲方式，呂嫌確定收到購毒款項後，發送座標和埋毒地點外觀照片給下游買家，讓消費者按圖索驥，自行挖出毒品包裹完成交易。

由於呂嫌酷愛這類藏寶大地遊戲，可說是樂此不疲，添增警方監控、蒐證難度，台北市刑大動員戰情中心「鷹眼小組」調閱上百支監視器，頻繁出動無人機到疑似埋毒現場勘查，精準鎖定集團藏匿據點。專案小組從2024年到今年1月發動16波同步搜索，陸續收網逮捕涉案埋毒外籍移工、台灣埋毒手、下游買家，最後逮捕呂姓主嫌到案，成功瓦解該集團，至於呂嫌在境外越南接頭的毒品供應商及在台其他購毒藥頭，警方將循線擴大追查。

▲呂嫌操盤台越跨國運毒集團，聘僱越南移工把毒品包裹埋入山區讓下手自行挖掘，藉此規避警方查緝。（圖／記者張君豪翻攝）

台北市刑大表示，本次查扣古柯鹼200克、大麻（花、膏）逾30公斤、毒郵票、迷幻蘑菇、哈密瓜錠各類新興毒品超過5000包等各級毒品，總計市值逾1億餘元新台幣，呂嫌經警詢後依涉犯毒品危害防制條例、組織犯罪條例移送北檢複訊，檢察官聲押獲准，警方將持續溯源查辦。

