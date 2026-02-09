安德魯爆洩密給淫魔艾普斯坦！　威廉凱特首度發聲「深切憂慮」

▲ 安德魯站在威廉王子、凱特王妃身後。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威廉王子與凱特王妃9日首度對美國淫魔富商艾普斯坦（又譯愛潑斯坦）檔案風暴發聲，透過肯辛頓宮發言人表達「深切憂慮」，強調他們的關注焦點始終放在受害者身上。

《天空新聞》報導，肯辛頓宮發言人在利雅德向記者表示，「王子與王妃對於持續曝光的內容深感憂慮，他們的心思始終聚焦在受害者身上。」

威廉出訪前表態 避免模糊焦點

這是兩人對這起性侵醜聞首度公開表態，時機選在威廉出訪沙烏地阿拉伯前夕。分析指出，王室選擇在他抵達沙國前先處理這顆燙手山芋，目的是讓外界焦點回到英國與沙烏地阿拉伯關係的重要性。

但相關爭議持續延燒，根據《路透》，美國司法部公開的新一批艾普斯坦檔案揭露，英王查爾斯三世胞弟安德魯曾於2010年將英國官方貿易文件轉寄給這名已故性侵犯。

安德魯涉洩密 轉寄機密貿易報告

電子郵件顯示，當時擔任政府特使的安德魯將關於越南、新加坡等地的公務報告洩露給艾普斯坦。這些文件是他以官方身份出訪時收到的機密資料，而貿易特使通常被禁止分享敏感或商業文件。

美方1月底公布最新檔案後，不斷有電郵和照片曝光，揭露安德魯與艾普斯坦的緊密關係，英國王室高層對此一直避免公開回應。查爾斯5日視察艾塞克斯郡時便遭民眾高喊質問，「你有沒有對警方施壓，要求調查安德魯？」但他選擇保持沉默，未作任何回應。

愛德華率先發聲 籲關注受害者

查爾斯年紀最小的弟弟愛德華王子成為首位做出回應的王室成員，他上周訪問杜拜時被問及家族如何因應醜聞，對此強調，「記得受害者是很重要的」。

查爾斯去年10月決定剝奪安德魯的親王頭銜和居所後，白金漢宮聲明強調，國王與王后希望清楚表達，他們「最深切的關懷」與受害者和倖存者同在。當時王室消息人士透露，威廉也支持父親的決定。