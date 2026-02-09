陸黑診所「放血療法」地面血流成泊　她辯：單次放100ml可排邪氣

▲店家聲稱單次須放血100毫升。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

上海市松江區近日查獲一處假借「健康諮詢」名義營運的無證黑診所，因私下替民眾施行駭人的「放血療法」遭民眾拍下影片檢舉。畫面中可見暗紅色血液流滿地面，衛生環境惡劣，消息曝光後引發社會震驚，相關人員已被依法查辦。

據《看看新聞》報導，該處場所對外宣稱提供健康諮詢服務，實際卻從事非法醫療行為。民眾提供的影片顯示，數名自稱「行醫者」的人員在現場為顧客進行針灸、拔罐及所謂的「放血治療」，操作者未穿白袍，也未配戴手套與口罩，地面散落大量使用過的棉球與染血紗布，環境相當混亂。

影片中最令人怵目驚心的是「放血療法」過程，長針直接刺入皮膚後，暗紅色血液順著針具流出，逐漸在地面匯聚成一灘血泊。操作者聲稱，放血可「排邪氣、清瘀堵」，甚至表示單次放血量約達100毫升，遠超正規醫療操作標準。

▲受害者的血直接流在地面。（圖／翻攝自微博）

接獲通報後，松江區疾控衛監部門隨即展開查處，當天即派員突擊現場，發現多名人員正在從事非法診療行為，立即勒令停止，並依法查扣針灸針、拔罐器具等相關醫療器材。

執法人員指出，現場操作者均不具備醫師資格，相關行為已構成非法行醫。經查，其中一名主嫌黃姓男子為「三度」無證行醫，情節嚴重，已依法移送警方追究刑事責任，其餘涉案人員則將面臨最高違法所得10倍的行政罰鍰，若違法所得不足新台幣約4萬元，仍將以最低罰鍰標準裁處。

衛生單位也提醒，所謂「放血排毒」並無醫學依據，血液離體後出現凝固屬正常生理現象，與排毒無關，任意放血不僅無助健康，還可能引發感染、失血性休克等風險，民眾應提高警覺，避免誤信來路不明的養生療法。