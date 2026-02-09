小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

▲紅包金額掀熱議。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

每逢過年期間，有關「紅包」的話題總是會被拿出來討論，有網友指出，近來看到不少討論都提到，包給小孩的紅包金額「水漲船高」，甚至有人認為包600元會被嘲笑，1000元只是基本門檻，若要展現誠意，至少得1200元起跳，讓她直呼「包多少才叫正常？」貼文掀起熱論。

「紅包通膨」包600元會被笑？



[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在Threads發文，現在的紅包面額似乎也隨物價出現了「通貨膨脹」，包給小孩的紅包，不僅600元可能會被嫌少，連1000元都變成基本門檻，若想展現誠意，金額至少得從1200元起跳。

他感嘆，自己小時候拿到200元紅包就能開心一整天，對比現在的行情變化，忍不住提問「所以現在到底要包多少，才算正常？過年紅包的通貨膨脹是不是太誇張了？」

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，「我一開始有試過包800，結果被家人碎念，後面只好包回去2000…搞到現在很不想過年（姪子4個外甥3個）」、「看自己能力，能給600就給600，真的不行200也是喜氣」、「我小時候就只拿200，我長大也只會包200」、「我有4個姪女，4個外甥，還要包給父母，每個小孩都1200我會破產」。

網友表示，紅包只是一個心意，「以經濟狀況為主，如果小孩嫌少、覺得好笑那就隨便他，只是很抱歉，下次就沒有了，給紅包是祝福，有給就是誠意，就算包200也是人家賺的辛苦錢」、「我們現在也是有親戚包200給我的小孩，但紅包也是量力而為，心意跟交情而已，又不是比身家財產」、「包600還嫌棄的話，那隔年我一定不會包！紅包是心意不是拿來情勒」。