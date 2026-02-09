台中斥資6.4億蓋運動中心淪家具名床展　綠：盧秀燕無能事跡再加一

▲民進黨台中市議員王立任指出，台中市府斥資6.4億興建的清水國民暨兒童運動中心，啟用4個月後，竟被拿來舉辦「大型家具名床大展」。（圖／翻攝自Facebook／王立任 - 任真打拚）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台中市議員王立任踢爆，台中市府斥資6.4億興建的清水國民暨兒童運動中心，啟用4個月後，竟被拿來舉辦「大型家具名床大展」。對此，民進黨今（9日）痛批，台中市政府放任擺爛，事發之後推卸責任給廠商，明顯失職，毫無擔當。如果國民黨的盧秀燕無心又無能，藍委江啟臣與楊瓊瓔卻不敢加以檢討改進，那麼市長換人、換新、換成一位心裡有市民的優質人選，也就只是剛好而已。

「不是擺爛就是胡搞，盧秀燕無能事跡再加一」，民進黨今表示，盧秀燕的台中市政府花費6.4億元興建的清水國民暨兒童運動中心，被發現在啟用短短4個月後，竟變成大型傢俱賣場，原本提供市民和兒童運動的專業場館，如今為毫不相干的商業行為服務，嚴重背離場館建立的目的。

民進黨批評，台中市政府放任擺爛，事發之後推卸責任給廠商，明顯失職，毫無擔當。試問大型傢俱搬進搬出，若缺乏保護，可能對場館造成損傷，花費大量公帑建造的公共設施，卻疏於管理保護，再次令人質疑盧秀燕團隊的治理能力。

民進黨指出，這已經不是盧秀燕第一次亂搞公共建設，例如原本經過整治後，成為台中市民驕傲的綠川，盧秀燕上任後擺爛不積極維護，逐漸變成混濁、惡臭的黃河；​花費17億元鉅資改建的台中流行影音中心，完工5年，至今卻沒有營運，成為蚊子館；台中花博留下的花博花舞館 未能活化，現在雜草叢生、環境堪憂，一樣也成為蚊子館。

民進黨說，盧秀燕團隊還有許多閒置的設施、失敗的政策，族繁不及備載。必須嚴肅提醒，公共場館、設施，不該只有剪綵時才受到關注，地方政府有責任做到完善的規畫和管理維護，才能真正提升市民的生活品質，帶動地方發展。如果國民黨的盧秀燕無心又無能，江啟臣與楊瓊瓔卻不敢加以檢討改進，那麼市長換人、換新、換成一位心裡有市民的優質人選，也就只是剛好而已。