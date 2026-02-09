寶桑派出所女警返國中母校　分享實務經驗防犯罪

▲台東女警返校宣導防霸凌與反詐騙。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化校園法治教育並提升青少年自我保護意識，台東警察分局寶桑派出所員警許可薰日前受邀返回國中母校，以「學姐」身分向體育班學弟妹進行反霸凌與犯罪預防宣導。她身穿警服、分享親身經歷，成功拉近與學生間的距離，現場互動熱絡，氣氛輕鬆而充實。

許員警甫自警專畢業、服務滿一年，目前於派出所第一線執勤，期間實際受理多起與青少年相關案件，深刻體會許多風險與傷害其實都能透過事前預防有效避免。此次宣導中，她結合實務經驗，向學生說明校園霸凌的樣態與防制方式，並解析社群平台常見的網路購物詐騙手法，提醒同學留意網路交易陷阱。

此外，許員警也針對青少年常見的數位性別暴力問題，說明相關行為態樣與因應方式，同時宣導電子菸對身心健康的危害及可能衍生的法律責任。她透過提問與情境分享，引導學生思考日常生活中可能面臨的風險，鼓勵同學主動發言、踴躍提問，並提醒遇到問題時，應勇於向師長或警方尋求協助。

台東警察分局表示，警方將持續結合校園資源，推動多元且貼近青少年生活的法治與犯罪預防宣導，讓安全觀念向下扎根，並與學校攜手合作，共同營造安全友善的學習環境，守護學生平安成長。