寒冬翻越南橫送暖　台東縣警局長慰問高山警政同仁

▲台東縣警察局長親赴南橫高山派出所。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

於今年1月20日接篆視事的台東縣警察局長林宏昇，為關懷偏遠山區基層同仁的辛勞付出，於7日上午9時許親自展開慰問行程。林局長身著便服、以親切溫暖的態度，於關山分局分局長龔士哲、副分局長陳俊傑及第二組組長楊有富等人陪同下，自海端鄉台20線東端起點出發，沿南橫公路逐一前往海端、霧鹿、利稻及向陽等分駐所，實施「115年加強重要節日安全維護工作」關懷慰勉，並致贈加菜金，為堅守崗位的員警加油打氣。

其中，向陽派出所位於海拔2,312公尺，是台東縣內位置最高的警政單位。夏季為避暑勝地，冬季寒流來襲時氣溫驟降、雲霧繚繞，環境宛如天然冷凍庫。員警長期駐守深山，除肩負治安維護、交通疏導及為民服務等工作外，尚須面對高山道路易坍、天候瞬息萬變及醫療資源不足等嚴峻挑戰，工作環境格外艱辛，也因此被地方居民譽為守護南橫的「深山守護神」。

林宏昇局長表示，「重要節日安全維護工作」即將展開，山區觀光與返鄉車流勢必增加，第一線員警的辛勞付出正是民眾安心過節的最大後盾，因此特別親自上山，向同仁表達最誠摯的感謝與支持。同時也提醒同仁務必以執勤安全為首要，在確保自身安全的前提下落實各項勤務，讓民眾感受到警察的用心與溫度。

慰問行程中，林局長以便服與同仁互動，毫無距離感，並於霧鹿派出所與員警共進午餐，席間閒話家常，關心山區住宿環境、伙食補給及輪班作息情形，也傾聽同仁在執行登山救援、交通事故處理及部落服務時的實務經驗與心聲，氣氛溫馨融洽。龔士哲分局長亦補充說明各派出所勤務特性與人力需求，讓局長能更深入掌握基層現況。

龔分局長指出，南橫沿線幅員遼闊，常見登山客迷途、道路坍方及突發急難救助案件，員警不僅是治安維護者，更是山區第一線的救援力量。感謝林局長親自前來慰問，讓同仁倍感鼓舞，也更有信心迎接接續的勤務挑戰。多位員警也表示，雖然身處高山、生活條件不便，但能守護這片美麗土地與往來民眾的安全，一切辛苦都值得。

關山警察分局表示，未來將持續強化山地治安與交通維護能量，完善後勤支援機制，讓返鄉鄉親與遊客都能在安全、順暢的環境中歡度佳節，也讓南橫公路成為最溫暖、最安心的回家路。