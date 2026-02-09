超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

▲店員不斷追問「是不是要月幻咖啡」，真相糗爆了。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

去超商換咖啡，意外上演一場「聽力測驗」。一名網友想換冰拿鐵，卻被店員詢問是否要「月幻」，讓他誤以為是新品，多次拒絕仍滿頭問號。直到事後才驚覺，對方其實是在說「兌換」。貼文曝光後，引發萬人熱議，「ㄎㄢˇ入式真的很躁，我會牙起來」、「我男友說牛『助』條」。

一名網友在Threads表示，之前幫忙去超商換冰拿鐵，店員卻問「你要月幻嗎？」當下原PO腦中第一個反應是「我沒有要這個啊」，還以為是什麼新品項或隱藏版口味，於是再次重申「我是要冰拿鐵」。

沒想到店員又問了一樣問題，「對，你要用月幻的嗎？」這句話一出，讓原PO更加困惑，因為真的聽不懂「月幻」是什麼，只好直接拒絕，回說「不用，一般冰拿鐵就好」。結果店員仍不放棄，再度確認，「你是要用這個券月幻對嗎？」

直到事後回想整段對話，原PO才終於恍然大悟，發現店員從頭到尾講的根本不是什麼新品「月幻」，而是兌換的「兌」，讓他哭笑不得。

貼文曝光後，引來萬名網友熱議，「我同事也都唸ㄩㄝˋ，我第一次聽到想說怎麼會有人唸錯」、「月幻咖啡聽起來像是喝了之後會讓人昏迷三天三夜」、「以前在百貨遇到客人講：禮『卷』要去哪『月幻』」、「我十年前在百貨某專櫃就已經聽過『月幻』了」。

從「崁入」到「蛙魚炒飯」 全網聽力翻車

其他網友也分享類似經歷，「我還有聽過買房下『幹』旋的」、「還有是嵌入不是『崁入』，拜託不要再砍了…救命喔」、「ㄎㄢˇ入式真的很躁，我會牙起來」、「還有人跟我說『凱偷』講了好多次，原來他說的是覬覦」、「我聽過隔壁桌客人點 『蛙魚炒飯』，最厲害的是店員聽得懂， 我想了老半天 還在想這是啥」、「還有塗氟ㄈㄨˊ，牙助唸塗佛ㄈㄛˊ，到底是想塗哪一尊佛」、「我男友說牛『助』條，第一次聽到我整個愣住」。