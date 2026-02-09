　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

▲▼ 嘉義市衛生局三金店家馬年春聯疑似拼錯「House」卻意外引爆熱潮！ 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市衛生局馬年春聯誤寫「House」 ，意外引爆熱潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆新年將至，嘉義市街頭最近興起一股「尋找房子馬」的熱潮！嘉義市知名冰品店「小紅帽義式冰淇淋」近日在臉書分享，收到衛生局頒發的馬年賀歲春聯，眼尖網友卻發現：馬年的英文「Horse」竟然變成了「House」（房子）。這場疑似拼字錯誤的意外，卻在老闆娘與網友的腦補下，演變成一場最具創意的諧音大戰，讓原本限量 50 份的春聯瞬間身價翻倍，成為饕客口中必搶的「食安護身符」。

▲▼ 嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默 。（圖／記者翁伊森翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ 嘉義市衛生局三金店家馬年春聯疑似拼錯「House」，卻意外引爆熱潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

​「老闆娘，妳的春聯拼錯了啦！」自從春聯亮相後，店家的私訊便不曾間斷。店家坦言，第一時間看到「House」時也愣了一下，心想馬怎麼變成了房子？但轉念一想，這或許是老天爺送給嘉義的神來一筆。

▲▼ 振興再加碼！嘉義市食安三金聯手出擊消費滿百送春聯　選好店、安心過好年 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市衛生局長廖育瑋力推三金店家，成為過年期間食安保證。（圖／記者翁伊森翻攝）

​網友們發揮驚人想像力，將「House」神解釋為中文「花生」的諧音，寓意「好事（花生）發生」。老闆娘更補上一刀，笑稱就算原本印的是 Horse，唸起來也像台語的「好事（Ho-Su）」。這場從英文拼字歪掉的「美麗錯誤」，不僅沒讓店家困擾，反而因為這份「不完美」帶來的喜感，讓民眾大讚：「這張春聯有法力，貼了真的會好事發生！」

▲▼ 振興再加碼！嘉義市食安三金聯手出擊消費滿百送春聯　選好店、安心過好年 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市衛生局這春聯設計活潑，它背後的「含金量」其實極高。這份春聯是由嘉義市衛生局特別製作，專門贈送給榮獲「金質獎」、「金麥方獎」及「金搖獎」的優質店家。換言之，能拿到這份「House 春聯」的店家，代表其食安水準、環境衛生與產品質量皆通過官方嚴格把關。

​店家表示，原本擔心春聯會送不完，沒想到因為拼字意外走紅，讓 50 份限量的春聯變得奇貨可居。這份意外的驚喜，也成功讓嚴肅的食安推廣變得平易近人。

▲▼ 振興再加碼！嘉義市食安三金聯手出擊消費滿百送春聯　選好店、安心過好年 。（圖／記者翁伊森攝）

這款話題十足的「小紅帽三金春聯」每份內含四種超萌馬兒造型，預計於 2 月 13 日（五） 店家開工日開放免費領取。面對網友的熱烈期待，店家笑稱：「可能真的要靠『好事發生』，才能順利排到這份限量春聯了！」

▲▼ 振興再加碼！嘉義市食安三金聯手出擊消費滿百送春聯　選好店、安心過好年 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義市三金店家食安保證 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 振興再加碼！嘉義市食安三金聯手出擊消費滿百送春聯　選好店、安心過好年 。（圖／記者翁伊森攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
總統府：賴清德已邀五院院長新春後茶敘　盼化歧見為共識
小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑
最強高中生Ray辣女友再發文　揭「還有大事」：攤開很難看
馬斯克：若少了這2大核心技術　美國「1000％走向破產」
北投湯屋2死時間軸曝！交往20多年同日亡　20歲兒悲認父母雙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理　紙箱回收要做三動作

【廣編】「小易小易」搞定舒適生活　歌林智慧空調打造AI居家新體驗

【廣編】過年除舊布新　夢特嬌推出竹炭系列寢飾

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理　紙箱回收要做三動作

【廣編】「小易小易」搞定舒適生活　歌林智慧空調打造AI居家新體驗

【廣編】過年除舊布新　夢特嬌推出竹炭系列寢飾

總統府：賴清德已邀五院院長新春後茶敘　盼化歧見為共識

最帥巫師Keng脫了「狂秀冰塊盒腹肌」　原是泰文老師…拍抖音爆紅

BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

萬海1月營收月增3.8%、年減14.55%　預期3月起整體貨量明顯回升

《特戰英豪》傳奇選手宣布分手　「七年破滅」粉崩潰：愛消失了

赴美工作注意！資誠：當地AI查稅上路　高收入被盯上

年節不只團圓　星享道串聯住宿、餐飲與在地文化

台驊1月營收月增5.31%、年減19.01%　去年有對等關稅實施前搶運

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

最強高中生Ray辣女友再發文　揭「還有大事」：攤開很難看

【貪快逆向釀禍】蘆洲男騎士衝撞女騎士　2人慘摔波及小客車

生活熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

顆花生險奪命！2歲童血氧驟降、右肺全塌

百萬YTR月燒100萬打詐　控「開戶遭民進黨施壓」

1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！網喊裝窮

急凍！　今晚再跌破10℃

傳產尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎

堅果吃錯救不了慢性發炎！醫師點名2地雷

2026馬年「刮刮樂攻略」來了！買這張必中獎

更多熱門

相關新聞

義賣春聯募集平安紅包台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

義賣春聯募集平安紅包台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

台南市立醫院與台灣世界展望會南區辦事處長期攜手合作，今年正式邁入第9個年頭。為迎接嶄新的一年，院方今年再度連結燦坤3C崇德店及藝術家翁銘宏老師，共同響應「平安紅包」公益活動，透過義賣創意春聯，號召社會大眾集結愛心，為弱勢家庭募集善款，送上新春最溫暖的祝福。

迎春遶境百年傳承　張啓楷親身體驗地方信仰

迎春遶境百年傳承　張啓楷親身體驗地方信仰

大竿林代天宮春聯揮毫迎春　邱佩琳偕名家送祝福

大竿林代天宮春聯揮毫迎春　邱佩琳偕名家送祝福

西螺福興宮揪書法名家寫春聯　擠爆廟埕

西螺福興宮揪書法名家寫春聯　擠爆廟埕

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

台南安平開台天后宮迎春送春聯「旺馬奔騰 躍馬展藝」吸引近千人湧入

關鍵字：

嘉義市春聯小紅帽冰淇淋店拼字錯誤食安限量

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「最強高中生」Ray辣女友突發文

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面