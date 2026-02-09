嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

▲嘉義市衛生局馬年春聯誤寫「House」 ，意外引爆熱潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆新年將至，嘉義市街頭最近興起一股「尋找房子馬」的熱潮！嘉義市知名冰品店「小紅帽義式冰淇淋」近日在臉書分享，收到衛生局頒發的馬年賀歲春聯，眼尖網友卻發現：馬年的英文「Horse」竟然變成了「House」（房子）。這場疑似拼字錯誤的意外，卻在老闆娘與網友的腦補下，演變成一場最具創意的諧音大戰，讓原本限量 50 份的春聯瞬間身價翻倍，成為饕客口中必搶的「食安護身符」。

▲ 嘉義市衛生局三金店家馬年春聯疑似拼錯「House」，卻意外引爆熱潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

​「老闆娘，妳的春聯拼錯了啦！」自從春聯亮相後，店家的私訊便不曾間斷。店家坦言，第一時間看到「House」時也愣了一下，心想馬怎麼變成了房子？但轉念一想，這或許是老天爺送給嘉義的神來一筆。

▲ 嘉義市衛生局長廖育瑋力推三金店家，成為過年期間食安保證。（圖／記者翁伊森翻攝）

​網友們發揮驚人想像力，將「House」神解釋為中文「花生」的諧音，寓意「好事（花生）發生」。老闆娘更補上一刀，笑稱就算原本印的是 Horse，唸起來也像台語的「好事（Ho-Su）」。這場從英文拼字歪掉的「美麗錯誤」，不僅沒讓店家困擾，反而因為這份「不完美」帶來的喜感，讓民眾大讚：「這張春聯有法力，貼了真的會好事發生！」

嘉義市衛生局這春聯設計活潑，它背後的「含金量」其實極高。這份春聯是由嘉義市衛生局特別製作，專門贈送給榮獲「金質獎」、「金麥方獎」及「金搖獎」的優質店家。換言之，能拿到這份「House 春聯」的店家，代表其食安水準、環境衛生與產品質量皆通過官方嚴格把關。

​店家表示，原本擔心春聯會送不完，沒想到因為拼字意外走紅，讓 50 份限量的春聯變得奇貨可居。這份意外的驚喜，也成功讓嚴肅的食安推廣變得平易近人。

這款話題十足的「小紅帽三金春聯」每份內含四種超萌馬兒造型，預計於 2 月 13 日（五） 店家開工日開放免費領取。面對網友的熱烈期待，店家笑稱：「可能真的要靠『好事發生』，才能順利排到這份限量春聯了！」





▲ 嘉義市三金店家食安保證 。（圖／記者翁伊森翻攝）