地方 地方焦點

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

▲關山國際同濟會寒冬慰問警消。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山國際同濟會寒冬慰問警消。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

近期氣溫持續下降，不少民眾選擇減少外出以避免受寒，然而警察與消防人員因工作性質所需，仍須在第一線全天候待命，守護民眾生命財產安全。為表達對警消人員辛勞付出的感謝，關山國際同濟會特別發起慰問行動，以實際行動為第一線人員加油打氣。

關山鎮近日體感溫度降至攝氏10度以下，關山國際同濟會選在寒冬時節進行社會服務，為執勤中的警消人員送上溫暖與關懷。由同濟會長馮碧珠率領會員，在台東縣議員陳宏宗服務處陪同下，陸續前往關山派出所及關山消防分隊進行慰問，並致贈泡麵、餅乾及八寶粥等民生食品，協助警消人員於繁忙勤務中適時補充體力。

馮碧珠表示，警察與消防人員全年無休、24小時待命，無論天候惡劣或深夜時分，只要民眾有需要，總能第一時間看見他們的身影，讓人感到安心與信賴。尤其在高齡化社會及氣候變化影響下，長者突發身體不適的情形日益增加，消防救護人員接獲通報後即須與時間賽跑，出勤時間往往不分晝夜、錯過用餐，因此希望透過簡便食品，讓同仁能暫時充飢、持續投入勤務。

此外，警察平日肩負治安維護、交通事故處理等重任，隨著農曆春節假期將近，勤務更為繁重，辛勞程度可想而知。馮碧珠除代表關山國際同濟會向警消人員致上最誠摯的感謝，也提前祝福大家新年快樂、平安順心。

02/07 全台詐欺最新數據

312 2 3023 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

