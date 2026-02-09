雙鐵上菜！鐵警攜台鐵「食炸開運便當」開賣　吃進美味守住紅包

▲春節限定「食炸開運便當」，首賣記者會於台北車站盛大舉行。（圖／鐵警花蓮分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節將至，返鄉人潮湧現，為了讓民眾守住辛苦一整年的年終獎金與紅包，鐵路警察局與台鐵公司強強聯手9日正式推出春節限定「食炸開運便當」。首賣記者會於台北車站盛大舉行，由台鐵公司副總經理劉雙火與鐵路警察局副局長高鎮文連袂主持。上午11時整，隨著象徵台鐵懷舊文化的響亮「搖鈴聲」，這款蘊含「識詐智慧」與「海陸美味」的特色便當正式開賣，現場香氣四溢，吸引大批旅客排隊搶購。

記者會現場充滿濃厚的年節喜氣，鐵路警察局副局長高鎮文表示：「農曆春節前後不僅是民眾返鄉團圓的日子，也是資金流動的高峰期，詐騙集團往往趁虛而入。這次我們把生硬的防詐口號變成了美味的菜色，希望透過與台鐵的合作，讓大家在吃便當的時候，也能把『防詐抗體』吃進去。」

台鐵公司副總經理劉雙火也指出，台鐵便當是許多旅客旅途中的溫暖回憶，這次推出的「食炸開運便當」售價199元，不僅食材高檔，更是一份充滿祝福的「平安符」。

▲將「防詐五步驟」巧妙融入五道經典菜色中，讓民眾會心一笑同時加深記憶。

這款為期18天（2/9-2/26）限時販售的便當，最大亮點在於將「防詐五步驟」巧妙融入五道經典菜色中，讓民眾會心一笑同時加深記憶：

【識破詐騙】黃金炸豬排： 取「食炸」諧音代表「識詐」。選用國產厚切豬排，金黃酥脆，象徵一眼識破詐騙手法，讓壞運「炸」裂、好運「炸」到。

【從容應對】蔥油雞絲： 鮮嫩雞絲佐以特製蔥油，提醒民眾接到陌生來電時，要像品嘗美食一樣「蔥（從）容應對」，保持冷靜不驚慌。

【提高警戒】芥菜干貝： 選用年節必備的長年菜（芥菜）搭配鮮甜干貝，寓意面對高獲利投資誘惑時，必須時刻「提高警芥（戒）」。

【勤加查證】芹菜蘑菇： 爽脆芹菜清炒蘑菇，意指採取匯款行動前，務必「芹（勤）加查證」，多打一通電話確認。

【不遭暗算】蒜味香腸： 正宗台式蒜味香腸，象徵凡事精打細算、看緊荷包，才不會「遭人暗蒜（算）」。

鐵路警察局強調，防詐宣導不應只是教條，更要融入生活。本次「食炸開運便當」自即日起至2月26日止，每日限量供應。民眾可於台鐵台北（含七堵）、台中、高雄及花蓮等車站的台鐵餐旅分處購買。

在這個闔家團圓的時刻，鐵路警察局也特別呼籲，旅客若在旅途中遇到可疑狀況，或接獲不明來電，請務必謹記便當盒上的叮嚀，撥打165反詐騙專線查證。鐵路警察局全體同仁將在春節疏運期間堅守崗位，與民眾共同「吃得安心、行得平安、守住安薪」。

【販售資訊】

販售期間：115年2月9日（一）至2月26日（四），每日限量供應。

販售據點：台鐵台北（含七堵）、台中、高雄及花蓮等車站臺鐵餐旅分處。

