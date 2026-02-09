彰化大村15公頃綠地恐淪掩埋場　公聽會議員跳桌抗議！鄉親激憤

記者唐詠絮／彰化報導

由花壇鄉雙倫工程公司向彰化縣農會承租、位於大村鄉新埤仔頭段約15公頃的林地上，預計開發為一般事業廢棄物處理場，當地民眾憂心將帶來污染與環境危害，環保局9日召開公聽會，現場民代及鄉民群情激憤，議員紛紛跳桌要求縣府立即撤案。

▲彰化大村鄉民將設置大型廢棄物掩埋場，議員楊子賢與前鄉長游盛跳桌抗議。（圖／彰化環盟提供）

縣府於今日下午在大村鄉舉辦「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會，彰化環盟與上百位鄉民到場表達反對立場。現場氣氛緊繃，民眾高舉標語、拍桌吶喊，要求縣府撤銷此開發案。環盟指出，原訂應出席的環評委員並未到場，引起鄉民不滿，質疑程序是否公正此外，說明會地點選在距離開發基地三公里外的農產中心，形同將村民隔離在外，令鄉民難以接受。

▲彰化大村鄉民高舉指縣農會聯手毒害鄉民。（圖／彰化環盟提供）

因此彰化環盟總幹事施月英強烈質疑此程序的正當性，並主張本次環評說明會應屬無效，多位縣議員及村長到場聲援，離基地最近的平和村長賴居林強調，居民將「誓死捍衛家園」，絕不容許污染威脅下一代的生活環境。

根據開發計畫，這座掩埋場面積達15.14公頃，規劃包含道路、滯洪池、污水處理廠等設施，彰化縣現有廢棄物處理量能已足夠，但雙倫公司規劃的年處理量竟高達10萬噸，明顯是為處理外縣市廢棄物而設，讓當地居民無法接受。大村鄉長賴志銘也表示，此案已引起居民對地下水、環境污染及交通衝擊的恐慌，呼籲業主應完整說明並尊重民意。

▲彰化大村鄉平和村長遞交反對書給環保局長。（圖／彰化環盟提供）

彰化縣議員楊子賢批評，案子明明位於山邊，卻越過台一線至此開會，還特意選過年前忙碌期，讓居民無法充分表達意見，這是嚴重程序瑕疵，要求縣府立即說明，面對民眾激烈反彈，彰化縣政府回應，環保局對此案絕無預設立場，將依法定程序審查。

為廣納民意，縣府今日下午3時在大村鄉農特產業推廣中心加開公聽會，並持續接受書面意見至2月23日，並承諾，所有民眾意見將被逐條記錄並要求開發單位具體回應，相關說明也會納入環評報告提交審查。書面意見可於115年2月23日前郵寄、傳真或電郵至彰化縣環保局，詳情可上彰化縣政府環境保護局網站查詢。

▲彰化前縣議員陳秋蓉跳桌拉白布條抗議。（圖／彰化環盟提供）