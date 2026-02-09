新興運動「無人機足球」專業培訓營開跑　韓籍教練跨海來台指導

記者蘇晟彥／台北報導

由中華無人機競技運動協會主辦、傑仕登協辦，從9日開始一連四天舉辦的「FIDA國際選手、教練與裁判訓練營」，選在陽明山華興國中搭建符合國際賽事規格級的40公分球機組賽事場地，邀請全台多所學校學生參與，甚至有韓籍教練跨海來台親身指導。對此，中華無人機競技運動協會理事長王珮瑄表示，期盼透過國際交流經驗回饋校園，有助於建立更完整的教育與培訓銜接路徑，讓學員能更了解「無人機足球」。

▼本次FIDA國際選手、教練與裁判訓練營選在華興國中舉辦。（圖／記者蘇晟彥攝）



無人機足球是一種結合航太科技、無人機操控與競技足球的新興運動，比賽採取5v5對陣，雙方必須在3分鐘內協助攻擊手過門得分取得勝利，考驗選手專注力、瞬間判斷力，學生在操作飛行器、理解戰術配置與團隊合作的過程中，同步培養邏輯思考、問題解決與溝通協作能力，。而台灣在2022引進後，2025年首屆世界盃獲佳績，在穿越賽Cracing奪下世界冠軍。

對此，由中華無人機競技運動協會主辦的「FIDA國際選手、教練與裁判訓練營」，為臺灣首次正式邀請FIDA韓國無人機足球總會資深教練團隊來臺授課，透過國際師資交流，讓無人機足球教育正式與國際訓練標準接軌。

▼無人機足球得分為攻擊手通過球門即算得分。



在培訓營記者會上，韓國無人機足球之父暨FIDA韓國總會副會長李範洙也透過影片，表示去年首次參賽便取得佳績的台灣選手感到印象深刻，很榮幸有這次合作機會，派遣韓國頂尖教練來台灣擔任講師；韓籍總教練卓武松觀察臺灣選手情緒穩定，面對臨時的任務意外，能夠以沈著穩定情緒應對，因此這樣的特性有別於其他國家，是很好的特質。

在這次培訓營匯集全台多間學校學生參與，包含員林國小、彰化陝西國小、薇閣中學、 康橋高中、復興中學、雲林科大、成功大學等，年齡層涵蓋國小至大學，亦有多位社會人士報名參加。其中華興中學投入無人機足球教育近一年半，持續透過課程與訓練培育校園選手。

▼無人機足球以外罩碳纖維防護框的無人機模擬足球，在垂直圓環球門進行攻防射門。

