生前照顧弱勢兒少半世紀　陳綢阿嬤故事館開幕重溫大愛精神

▲陳綢阿嬤社會福利基金會更名並創立故事館，總統賴清德（前排右）出席開幕活動。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

已故的良顯堂社會福利基金會創辦人陳綢阿嬤生前陪伴無數弱勢兒少、時間長達半世紀，基金會日前正式更名為「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」，並設立陳綢阿嬤故事館，宣告以阿嬤之名重新出發，透過制度的承接與公共空間的開放，邀請社會大眾再次認識阿嬤大愛無私的精神。

基金會於2月7日舉辦「陳綢阿嬤社會福利基金會更名揭牌暨故事館開幕活動」，總統賴清德總統也親臨現場，表達對兒少社會福利的重視；晚間續於埔里金都餐廳舉辦「因為有您・藝心相伴」感恩餐會進行募款，並特別安排拍賣一位已離院、現為專業影像工作者的安置少年，捐出其求學時期創作的畫作，所得將全數作為陳綢兒少家園學弟們的教育與成長照顧基金，成為感恩與回饋的具體證明。

賴清德指出，孩子能否好好長大，從來不是個人的責任，而是整個社會是否願意共同承擔的結果；阿嬤故事館將作為公共教育與對話空間，透過阿嬤的生命故事與孩子們的成長歷程，邀請社會看見那些經常被忽略、卻最需要被理解的生命經驗；賴清德也表示，陳綢阿嬤多年來以行動實踐「陪伴」的精神令人感佩，基金會以阿嬤之名持續投入兒少與家庭服務，正是社會最需要的溫柔力量，期許未來在公私攜手下，讓關懷走得更長、更遠。

走過半個世紀，陳綢阿嬤以最樸實卻堅定的方式，投入，陪伴無數生命度過最不安的時刻。基金會董事長吳明賢表示，本次更名不僅是組織名稱的轉換，更代表使命與責任的延續，未來將持續以陳綢阿嬤的精神為核心，結合故事館導覽、教育推廣與陪伴服務，讓更多人理解陪伴的力量，進而投入關懷照顧無依、受創、觸法孩子的行列，深化社會大眾對兒少與家庭議題的理解與參與。

當天晚間的募款活動亦獲得醫師、中醫師與牙醫師公會全聯會的熱情支持，透過認桌捐贈的具體行動響應兒少的照顧；基金會表示，希望透過實際行動，教會孩子感恩與連結，並看見善意如何被接住、再回饋給他人。