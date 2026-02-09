　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

走遍37區化作一匹金馬　陳亭妃推馬年紅包　傳遞台南平安祝福

▲立委陳亭妃發表馬年一元生肖紅包，並公開親自彩繪的「金馬」作品，寄望台南奔向「金」未來。（記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃發表馬年一元生肖紅包，並公開親自彩繪的「金馬」作品，寄望台南奔向「金」未來。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

以「台南馬上平安・奔向『金』未來」為主題的馬年一元生肖紅包9日正式亮相，立委陳亭妃除發表今年紅包設計外，也同步公開親自彩繪的「金馬」作品。

陳亭妃表示，這匹象徵城市精神的金馬，是走遍台南37個行政區後，送給城市的一份心意與想像，期盼透過藝術創作，傳達科技、藝術、人文與農漁產業共榮的未來藍圖，陪伴台南共同奔向「金」未來。

陳亭妃指出，長期深入地方、傾聽基層聲音，讓她更加確信台南不只是一座城市，而是所有市民共同的家。37個行政區各自擁有獨特文化紋理與代表色彩，構思這匹「金馬」時，正是希望將各區特色串連，讓台南在深厚傳統與現代轉型之間，蛻變為一座自信、閃耀的城市。


陳亭妃表示，台南擁有四百年文化底蘊，同時也站在科技轉型的重要節點，未來城市發展必須讓科技成為推動進步的力量，讓藝術成為凝聚人心的語言，讓人文精神成為不變的根基，並持續強化農漁產業作為城市最穩固的底氣。這件金馬作品外表溫潤、內裡堅定，象徵她心中理想的台南樣貌——穩健前行，兼具速度與溫度。


在紅包設計部分，陳亭妃也延續多年來的生肖祈福傳統，推出馬年主題一元紅包。她表示，團隊每年皆以「平安安平」為核心理念，透過志工手工刻字與窗花工藝，讓紅包不只是祝賀用品，更成為承載祝福的文化象徵。去年蛇年紅包以「捨得平安」為主題，今年適逢馬年，在歷經楠西地震與颱風等考驗後，更希望為城市注入新的力量，傳遞「馬到成功、馬上平安、馬上幸福」的祝福。


陳亭妃強調，平安始終是城市最珍貴的福氣。面對天災與挑戰，台南一次次展現團結與韌性，只要攜手同行，就能跨越困境、迎向更光亮的未來。她期盼透過藝術創作與文化象徵，為城市留下屬於這個時代的記號，與市民共同描繪台南下一階段的願景。


此外，陳亭妃也宣布，農曆春節期間將陪同市長黃偉哲行程，一同發放馬年一元生肖紅包；過年前8天也將啟動快閃拜年活動，與財神一同走訪各地，發送「馬上平安」一元紅包及「一馬當先」幸福煎餅，每站停留約20分鐘、限量500份。相關快閃地點與時間，將公布於陳亭妃的臉書、Facebook及LINE官方帳號，邀請市民一同感受新年的祝福與喜氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新竹某國立大學　23歲學生墜樓死亡
北投溫泉情侶雙亡　相驗結果曝
傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資
《陽光女子》破4.88億「登台灣影視第二」　曾愷玹太美引熱議
小龍女2026陣容公布　增3成員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

雙鐵上菜！鐵警攜台鐵「食炸開運便當」開賣　吃進美味守住紅包

走遍37區化作一匹金馬　陳亭妃推馬年紅包　傳遞台南平安祝福

桃園企業母子捐贈千組唾液快篩試劑　中壢警強化毒駕取締

花蓮學子傳捷報！聯合盃作文總決賽勇奪6大獎　高中職組獲首獎

桃園市消防局第三大隊借鏡重大災例　籲企業落實公共安全責任

拒絕拖吊又未依規設警示　國8故障車占道警開罰1500至3000元

楠西地震滿周年　黃偉哲持續關懷安置戶　歲末慰訪點亮安居希望

青銀共學實驗課首場獲好評　台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

臺中榮總嘉灣分院春節多科門診開設　急診住院24小時開放

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

雙鐵上菜！鐵警攜台鐵「食炸開運便當」開賣　吃進美味守住紅包

走遍37區化作一匹金馬　陳亭妃推馬年紅包　傳遞台南平安祝福

桃園企業母子捐贈千組唾液快篩試劑　中壢警強化毒駕取締

花蓮學子傳捷報！聯合盃作文總決賽勇奪6大獎　高中職組獲首獎

桃園市消防局第三大隊借鏡重大災例　籲企業落實公共安全責任

拒絕拖吊又未依規設警示　國8故障車占道警開罰1500至3000元

楠西地震滿周年　黃偉哲持續關懷安置戶　歲末慰訪點亮安居希望

青銀共學實驗課首場獲好評　台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

臺中榮總嘉灣分院春節多科門診開設　急診住院24小時開放

解放軍報發文「強軍先強政治」　埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

台中斥資6.4億蓋運動中心淪家具名床展　綠：盧秀燕無能事跡再加一

排尿困難確診癌症　「海神刀」助68歲男擺脫攝護腺癌陰影

女神宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息　6/1重新營業

紅蘿蔔生食浪費了！醫大推「最強吃法」小孩極愛　吸收率差12倍

春節小物史努比台灣辦桌有夠可愛　極簡小豬撲滿超耐看

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

87歲翁開出停車場「直直衝」！猛撞騎樓梁柱...車頭爛毀夫妻受傷

赴日秋訓有成　曾家輝：投球機制更穩定、球速找回來了

【貪快逆向釀禍】蘆洲男騎士衝撞女騎士　2人慘摔波及小客車

地方熱門新聞

楊鎮浯選縣長或立委等黨中央協調

桃園大樹林福德宮　親子彩繪祈福燈籠迎新春

花蓮提前發放春節慰問金　各社福津貼2/10入帳

金門特定行業自治條例草案公聽會

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

一般路段60、工區30　關山警提醒池上大橋減速行駛

「2026桃園年貨大街」　交通管制資訊一次看

基隆中正區公民座談　交通改善與港區轉型

南消三大走入將軍社區關懷據點防火防災宣導守護長者居家安全

義賣春聯募集平安紅包台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

台南安南土城掩埋場雜草廢棄物火警消防循環供水成功侷限火勢

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

南消文賢消防分隊新建工程動土打造安全執勤環境

更多熱門

相關新聞

花蓮市公所贈東老春節禮金　長者開心收紅包

花蓮市公所贈東老春節禮金　長者開心收紅包

花蓮市長魏嘉彥日前赴衛福部花蓮東區老人之家贈送春節禮金以及限量版春聯，提前預祝長者們新年快樂之外，也不忘貼心提醒住民，近來天氣變化大，日夜溫差甚劇，早晚要記得多添加衣物，避免著涼感冒。

「天天陪vs過年才給大紅包」愛哪種？全吵翻

「天天陪vs過年才給大紅包」愛哪種？全吵翻

尾牙1.2萬紅包掉路上　機智警20分鐘找到失主

尾牙1.2萬紅包掉路上　機智警20分鐘找到失主

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖台南六區同步關懷弱勢

愛心接力24年不間斷！陳亭妃寒冬送暖台南六區同步關懷弱勢

南投環保局年前動員180人上街大掃除

南投環保局年前動員180人上街大掃除

關鍵字：

金馬陳亭妃馬年紅包

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「最強高中生」Ray辣女友突發文

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面