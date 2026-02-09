走遍37區化作一匹金馬　陳亭妃推馬年紅包　傳遞台南平安祝福

▲立委陳亭妃發表馬年一元生肖紅包，並公開親自彩繪的「金馬」作品，寄望台南奔向「金」未來。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

以「台南馬上平安・奔向『金』未來」為主題的馬年一元生肖紅包9日正式亮相，立委陳亭妃除發表今年紅包設計外，也同步公開親自彩繪的「金馬」作品。

陳亭妃表示，這匹象徵城市精神的金馬，是走遍台南37個行政區後，送給城市的一份心意與想像，期盼透過藝術創作，傳達科技、藝術、人文與農漁產業共榮的未來藍圖，陪伴台南共同奔向「金」未來。

陳亭妃指出，長期深入地方、傾聽基層聲音，讓她更加確信台南不只是一座城市，而是所有市民共同的家。37個行政區各自擁有獨特文化紋理與代表色彩，構思這匹「金馬」時，正是希望將各區特色串連，讓台南在深厚傳統與現代轉型之間，蛻變為一座自信、閃耀的城市。



陳亭妃表示，台南擁有四百年文化底蘊，同時也站在科技轉型的重要節點，未來城市發展必須讓科技成為推動進步的力量，讓藝術成為凝聚人心的語言，讓人文精神成為不變的根基，並持續強化農漁產業作為城市最穩固的底氣。這件金馬作品外表溫潤、內裡堅定，象徵她心中理想的台南樣貌——穩健前行，兼具速度與溫度。



在紅包設計部分，陳亭妃也延續多年來的生肖祈福傳統，推出馬年主題一元紅包。她表示，團隊每年皆以「平安安平」為核心理念，透過志工手工刻字與窗花工藝，讓紅包不只是祝賀用品，更成為承載祝福的文化象徵。去年蛇年紅包以「捨得平安」為主題，今年適逢馬年，在歷經楠西地震與颱風等考驗後，更希望為城市注入新的力量，傳遞「馬到成功、馬上平安、馬上幸福」的祝福。



陳亭妃強調，平安始終是城市最珍貴的福氣。面對天災與挑戰，台南一次次展現團結與韌性，只要攜手同行，就能跨越困境、迎向更光亮的未來。她期盼透過藝術創作與文化象徵，為城市留下屬於這個時代的記號，與市民共同描繪台南下一階段的願景。



此外，陳亭妃也宣布，農曆春節期間將陪同市長黃偉哲行程，一同發放馬年一元生肖紅包；過年前8天也將啟動快閃拜年活動，與財神一同走訪各地，發送「馬上平安」一元紅包及「一馬當先」幸福煎餅，每站停留約20分鐘、限量500份。相關快閃地點與時間，將公布於陳亭妃的臉書、Facebook及LINE官方帳號，邀請市民一同感受新年的祝福與喜氣。