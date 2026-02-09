韓國瑜稱保障立委問政是天職　內政部：未收到李貞秀辦理喪失中籍證明

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委李貞秀因未放棄中國國籍引發爭議，立法院長韓國瑜稱，他會保障每個立委，包括李貞秀，保障委員無後顧之憂的問政，是他的天職。對此，內政部今（9日）重申，國籍法明定，雙重國籍者擔任立委，解除立委職務應由立法院辦理，內政部已於1月28日函請立法院秘書長依規定辦理，並於2月3日函請立法院秘書長協助提供已辦理佐證資料，惟迄今未獲回復。

韓國瑜8日受訪指出，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀」，保障每個立委在沒有後顧之憂下全心問政，是他的天職；至於李貞秀是否符合或違反國籍法等，行政單位可以自行處理，他沒有調查資源或能力，內政部或中選會依職權調查與了解，或到憲法法庭，他都尊重。

對此，內政部今（9日）回應，依照國籍法第20條第4項規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國國籍證明繳附予任用機關即立法院，若未在就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條意旨。

內政部重申，國籍法第20條針對雙重國籍者擔任公職相關解職機關已定有明文，解除立法委員職務應由立法院辦理，內政部已於1月28日函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就 (到）職時依國籍法第20條規定辦理，並於2月3日函請立法院秘書長協助提供已辦理佐證資料，惟迄今未獲回復。

針對民進黨立委林楚茵質疑，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，代表李貞秀在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，因此不具參選資格。內政部表示，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人。有關李貞秀參選資格，兩岸條例法規主管機關非本部，至於李貞秀註銷戶籍時間點部分，因涉個資部分不便對外公開。

最後，內政部也強調，本部於1月29日、2月3日及2月4日三次發布新聞稿，因此本案擬不再回應或補充說明。