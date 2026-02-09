　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜稱保障立委問政是天職　內政部：未收到李貞秀辦理喪失中籍證明

▲▼台灣民眾黨六位新科遞補立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今日在大法官陳忠五監誓下宣誓就職。主席黃國昌全程陪同，兩位留任的立委劉書彬、陳昭姿也一同辦理新會期報到程序。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委李貞秀。（資料照／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

民眾黨立委李貞秀因未放棄中國國籍引發爭議，立法院長韓國瑜稱，他會保障每個立委，包括李貞秀，保障委員無後顧之憂的問政，是他的天職。對此，內政部今（9日）重申，國籍法明定，雙重國籍者擔任立委，解除立委職務應由立法院辦理，內政部已於1月28日函請立法院秘書長依規定辦理，並於2月3日函請立法院秘書長協助提供已辦理佐證資料，惟迄今未獲回復。

韓國瑜8日受訪指出，「我會保障每一個立法委員，包含李貞秀」，保障每個立委在沒有後顧之憂下全心問政，是他的天職；至於李貞秀是否符合或違反國籍法等，行政單位可以自行處理，他沒有調查資源或能力，內政部或中選會依職權調查與了解，或到憲法法庭，他都尊重。

對此，內政部今（9日）回應，依照國籍法第20條第4項規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國國籍證明繳附予任用機關即立法院，若未在就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條意旨。

內政部重申，國籍法第20條針對雙重國籍者擔任公職相關解職機關已定有明文，解除立法委員職務應由立法院辦理，內政部已於1月28日函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就 (到）職時依國籍法第20條規定辦理，並於2月3日函請立法院秘書長協助提供已辦理佐證資料，惟迄今未獲回復。

針對民進黨立委林楚茵質疑，李貞秀在2025年3月才赴中國辦理戶籍註銷並取得證明，代表李貞秀在2024年1月立委選舉投票時，仍在中國設有戶籍，因此不具參選資格。內政部表示，根據台灣地區與大陸地區人民關係條例第21條第1項規定，大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣地區設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人。有關李貞秀參選資格，兩岸條例法規主管機關非本部，至於李貞秀註銷戶籍時間點部分，因涉個資部分不便對外公開。

最後，內政部也強調，本部於1月29日、2月3日及2月4日三次發布新聞稿，因此本案擬不再回應或補充說明。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新竹某國立大學　23歲學生墜樓死亡
北投溫泉情侶雙亡　相驗結果曝
傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資
《陽光女子》破4.88億「登台灣影視第二」　曾愷玹太美引熱議
小龍女2026陣容公布　增3成員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台中斥資6.4億蓋運動中心淪家具名床展　綠：盧秀燕無能事跡再加一

韓國瑜稱保障立委問政是天職　內政部：未收到李貞秀辦理喪失中籍證明

民眾黨提效法日本重選？　綠委：憲政體制都搞不清、政治操作近乎鬧劇

鄭麗文看「高市早苗大勝」唱衰嘆一句　黃敬雅嗆：悖離主流民意

鄭麗文拋「兩岸和平框架」到底是什麼？　蕭旭岑：偏向模糊性質

黎智英遭重判20年　民進黨轟「中共迫害人權」：香港民主最黑暗的一天

談《世紀血案》爭議　綠：追求轉型正義是跨黨派、跨世代共同責任

手動刷票也被鎖？拓元判定惹議　黃捷發函文化部：要求明示封鎖標準

自民黨破紀錄大勝　王鴻薇喊話國民黨中央：不應忽視的政治訊號

林濁水：藍營現在親中的幾乎只剩黨主席　非要跟隨日親中先烈不可？

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

台中斥資6.4億蓋運動中心淪家具名床展　綠：盧秀燕無能事跡再加一

韓國瑜稱保障立委問政是天職　內政部：未收到李貞秀辦理喪失中籍證明

民眾黨提效法日本重選？　綠委：憲政體制都搞不清、政治操作近乎鬧劇

鄭麗文看「高市早苗大勝」唱衰嘆一句　黃敬雅嗆：悖離主流民意

鄭麗文拋「兩岸和平框架」到底是什麼？　蕭旭岑：偏向模糊性質

黎智英遭重判20年　民進黨轟「中共迫害人權」：香港民主最黑暗的一天

談《世紀血案》爭議　綠：追求轉型正義是跨黨派、跨世代共同責任

手動刷票也被鎖？拓元判定惹議　黃捷發函文化部：要求明示封鎖標準

自民黨破紀錄大勝　王鴻薇喊話國民黨中央：不應忽視的政治訊號

林濁水：藍營現在親中的幾乎只剩黨主席　非要跟隨日親中先烈不可？

解放軍報發文「強軍先強政治」　埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

台中斥資6.4億蓋運動中心淪家具名床展　綠：盧秀燕無能事跡再加一

排尿困難確診癌症　「海神刀」助68歲男擺脫攝護腺癌陰影

女神宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息　6/1重新營業

紅蘿蔔生食浪費了！醫大推「最強吃法」小孩極愛　吸收率差12倍

春節小物史努比台灣辦桌有夠可愛　極簡小豬撲滿超耐看

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

87歲翁開出停車場「直直衝」！猛撞騎樓梁柱...車頭爛毀夫妻受傷

赴日秋訓有成　曾家輝：投球機制更穩定、球速找回來了

魏如萱小巨蛋開唱　委屈「不知道怎麼說話」

政治熱門新聞

郭正亮預言高市早苗選情大翻車！　前立委：看馬戲團小丑表演

高市早苗大勝　鄭麗文嘆：變日本有事、台灣有事

點高市早苗大勝將「面臨考驗」　郭正亮轟騙票黨：看能不能撐1年

為中國敢不敢動武吵翻！　蔡正元嗆「沒實力絕對不敢」惹怒周錫瑋

負面評價53.5%高過國民黨　鄭麗文：我抗壓性很高

文湖線往南港方向列車「停鐵軌」　北捷曝原因

曾被當林宅血案嫌疑人　游錫堃貼剪報：40多年至今都還心有餘悸

《世紀血案》主演、導演都已道歉　蘇巧慧喊話：別追究影響他們家人

蕭旭岑嗆谷立言只比科長大一點　美國務院打臉：充分代表美國政府

盧指3月底民調太晚　鄭麗文不甩：按照遊戲規則走

快訊／賴清德祝賀高市早苗大勝　「這是對她執政能力的認可」

盼林宅血案盡快總結　柯文哲：綠執政18年說沒真相「我實在不想聽」

林宅血案檔案2030才解密？　藍議員喊話：民進黨為何不敢公布真相

破除2028再選總統傳聞　蔡英文一段話透玄機

更多熱門

相關新聞

掃街拜票遭嗆不要臉　陳怡君曝心聲：嗆聲民眾是「罷團成員」

掃街拜票遭嗆不要臉　陳怡君曝心聲：嗆聲民眾是「罷團成員」

民眾黨主席黃國昌四金釵之一的「陳怡君」將代表民眾黨參選2026新北市中和區議員選戰，8日她掃街拜票，竟遭遇民眾當眾嗆聲，「請問一下中國籍可以當立委嗎？民眾黨就是不要臉、厚臉皮，中國籍可以當台灣的立委就是你們民眾黨推出來的，厚臉皮的政黨」。對此，陳怡君也發文透露心聲，那位主演「嗆聲民眾」的角色，被網友認出是罷團成員，自己才發現這是一場精心設計的嗆聲，一個早就準備好的劇本，目的只有一個：製造衝突、煽動對立，自己不會因為政治惡意操作失去熱情，因為在自己心中，真的有著強烈的為國家更好的初心。

黃國昌金釵「陳怡君」拜票遭鬧場　綠支持者狂嗆：厚臉皮不要臉

黃國昌金釵「陳怡君」拜票遭鬧場　綠支持者狂嗆：厚臉皮不要臉

韓國瑜喊新春面諫賴清德　綠委酸：只會訂便當、慶生有什麼用？

韓國瑜喊新春面諫賴清德　綠委酸：只會訂便當、慶生有什麼用？

韓國瑜稱新春將面諫賴清德　蔣萬安表認同

韓國瑜稱新春將面諫賴清德　蔣萬安表認同

疾呼「台灣之盾」保護中華民國　管碧玲酸李貞秀：簡單的道理應該懂

疾呼「台灣之盾」保護中華民國　管碧玲酸李貞秀：簡單的道理應該懂

關鍵字：

韓國瑜李貞秀內政部中配立委

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「最強高中生」Ray辣女友突發文

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面