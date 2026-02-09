北投湯屋2死時間軸曝！交往20多年同日亡...20歲兒悲認父母雙屍

▲北市北投溫泉餐廳湯屋發生離奇2死命案，郭女與李男育有的兒子今（9日）抵殯儀館，神情凝重。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投某溫泉餐廳的湯屋8日發生離奇2死命案，46歲李姓員工安排郭姓女友到湯屋泡湯，女方泡湯過久未出，另名員工敲門無回應察覺異狀，急通知李男入內查看，赫見郭女已倒臥溫泉池中身亡。李男疑急欲拉人施救時情緒崩潰、身體不適倒臥池外，送醫仍不治。檢警今（9）日相驗後，決定擇日解剖釐清死因。

據了解，郭女8日下午2點進入湯屋泡湯，李男擔心女友狀況，於下午3點、4點曾兩度進入湯屋查看，但因餐廳工作忙碌，直到下午5點左右，李男放心不下，請餐廳另名員工協助敲門查看，員工敲門多次仍未獲回應，察覺不對勁後入內查看，赫見郭女已倒臥在溫泉池內失去生命跡象。

該名員工見狀立刻通知李男到場，同時報警並急忙拿取氧氣筒準備施救。不料員工轉身取回氧氣筒後返回現場，卻發現李男也倒臥在地。

▲北投溫泉餐廳離奇2死時間序。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

救護人員獲報到場後，立即對李男施以急救並送醫搶救，仍於晚間宣告不治。警方到場後封鎖現場採證，初步未發現打鬥痕跡或外力介入跡象，詳細死因仍待釐清。

檢警今（9日）下午會同法醫於殯儀館進行相驗，死者20歲兒子也抵達殯儀館，神情凝重、全程不發一語。檢察官相驗後表示，為釐清郭女究竟是否因泡湯溺斃或其他病因致死，將擇日安排解剖確認；至於李男猝死原因，也將一併釐清，待法醫鑑定報告出爐後再進一步確認。

據悉，李男與郭女交往多年，育有1子，感情穩定。未料郭女泡湯出事，李男趕到湯屋查看時，眼前卻是女友倒臥池中再也沒有反應，短短片刻後，李男也倒臥在外，搶救後仍回天乏術。2人相伴20多年，卻在同一天相繼離世，只留下孩子與家屬面對突如其來的噩耗，令人不勝唏噓。