解放軍報發文「強軍先強政治」　埋伏筆「腐敗存量尚未徹底清除」

▲前中共中央軍委副主席張又俠。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸《解放軍報》今（9）日再度刊出評論文章，以「政治上強是最根本的強」為題，強調強軍需先強政治的重要性，關乎「黨」的前途命運和事業成敗。值得注意的是，文中還提到「腐敗存量尚未徹底清除，迫切需要通過政治整訓有力鏟除腐敗滋生的土壤和條件」，似乎在近期中共中央軍委副主席張又俠、委員劉振立等高官被查落馬後，對後續行動持續埋下伏筆。

▲解放軍實彈射擊。（圖／CFP）

文章表示，沒有政治上的堅不可摧，就沒有軍事上的所向披靡；抵不住精神上的糖衣炮彈，就不能直面未來戰場的火海刀山；軍隊正是因為政治上絕對可靠，才能在大是大非面前旗幟鮮明、立場堅定，「政治上絕對清醒，才能在複雜多變的局勢中撥雲見日、掌握主動，始終成為黨和人民放心的堅強柱石。」

文章提到，世情、國情、黨情、軍情都在發生複雜深刻變化，中共面臨的「四大考驗」及「四種危險」長期存在，軍隊在政治上面臨的考驗錯綜複雜，在「十五五」開局之年、實現建軍百年目標攻堅之年，「腐敗存量尚未徹底清除，迫切需要通過政治整訓有力鏟除腐敗滋生的土壤和條件；攻堅建軍百年、奮進強軍一流，迫切需要以政治上強這個最根本的強引領打贏攻堅之戰。」

▲解放軍士兵。（圖／CFP）

文章指出，軍隊守紀律首要的是遵守政治紀律，守規矩首要的是遵守政治規矩，「最高的政治紀律和政治規矩，是堅定不移捍衛黨對軍隊絕對領導，堅決維護和落實軍委主席負責制，一切行動聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮。」

文章強調，廣大官兵特別是「領導幹部」要切實維護政治紀律和政治規矩的嚴肅性權威性，旗幟鮮明地同一切不講政治的人和事作堅決鬥爭，確保黨對人民軍隊的絕對領導，確保槍桿子永遠聽黨指揮。