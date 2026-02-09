日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／PAKUTASO）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名女網友表示，自己日前到日本展開獨旅，沒想到卻在溫泉旅館遇上讓她至今回想仍心有餘悸的經歷。她指出，要從溫泉離開時，遇到一名男子多次在門口出入，讓她瞬間有所警覺，決定不搭電梯、走樓梯迅速回房。許多網友紛紛點頭，認為她的決定很正確。

原PO在Dcard發文「想提醒每一位女生，獨旅真的要比平常更保護自己」，文中表示，這趟日本獨旅期間，某天從溫泉準備離開時，在門口遇到一名男子，對方在附近進進出出總共三次，起初她沒有多想，只以為對方可能走錯路。

當時她站在門口拍照，後來看到男子往走道、也就是電梯方向走去，她刻意等對方先進電梯，才慢慢看向那個方向，卻發現對方也正盯著她看。當下她告訴自己不要想太多，仍往電梯方向走，卻發現那名男子並沒有搭電梯往上，而是停留在電梯內，讓她直覺警鈴大作，立刻改走樓梯。

男進電梯「沒上樓」 她警覺走樓梯

沒想到才走沒幾階，就聽到電梯門打開的聲音，那一瞬間她腦中只剩下一個念頭，「不能讓他在樓梯遇到我」，於是用最快的速度衝回房間，直到關上門的那一刻，才真的鬆了一口氣。

事後，該名網友也整理出幾個獨旅時更該注意的細節，包括不即時分享行程、不告訴陌生人自己是一個人旅行、離開地點後再打卡，以及外出時穿自己的鞋子，不要穿飯店拖鞋，避免被看出住在同一間飯店。她強調，這些看似很小的事情，其實都是在保護自己，也再次呼籲獨旅的女生，多一份警覺，就多一份平安。

貼文引發熱論，「超可怕，感覺他觀察妳很久了」、「很棒也很勇敢，真的要隨時注意周遭的人，事先查好治安比較不好的地方，晚上就不逗留了，還好有平安回家」、「多虧了自己的警覺心」、「真的要很注意自身安全，還好妳沒事。」