　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國、愛爾蘭發布美國旅遊警示！　籲公民當心暴力衝突

▲▼美國紐澤西州「紐華克自由國際機場」（Newark Liberty International Airport）。紐華克機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國紐澤西州紐華克自由國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國與愛爾蘭近日針對美國發布旅遊警示，成為最新加入警告行列的國家。各國示警起因於明尼阿波利斯-聖保羅地區爆發的移民執法衝突，抗議群眾與移民暨海關執法局（ICE）人員發生激烈對峙，甚至傳出死傷與逮捕事件。

德國警告示威恐變暴力　籲公民遠離集會

《每日郵報》報導，德國外交部於1月26日更新安全建議，警告明尼阿波利斯及其他美國城市的示威活動可能演變為暴力衝突，呼籲德國公民保持警覺並遠離大型集會。

愛爾蘭外交部也在1月中旬發出類似警告，建議旅客在該地區提高戒備。法國與芬蘭同樣跟進，法國更明確建議避開明尼阿波利斯市中心與抗議現場。

12國修訂旅遊指引　日本列槍械犯罪為重大疑慮

過去一年來，至少12個國家修訂對美旅遊指引，包括英國、德國、加拿大等重要觀光客源國。除了近期的社會動盪，部分國家的警示還涉及槍枝暴力問題。日本外務省更持續將槍械犯罪列為美國「重大公共安全疑慮」，並提醒公民注意種族、宗教與性傾向相關的仇恨犯罪風險。

赴美旅客驟減6%　歐美航班大砍14.2%

喬治華盛頓大學商學院教授于良（Larry Yu）指出，旅遊警示增加、川普政府收緊入境規定及簽證費用上漲，使國際旅客對美國旅遊卻步。世界旅遊暨觀光協會（WTTC）數據也顯示，2025年赴美旅遊人次下滑6%。航空數據分析公司Cirium更指出，2026年夏季歐美航班較去年同期驟減14.2%。

WTTC執行長辛普森（Julia Simpson）警告，「這是給美國政府的警鐘。全球最大旅遊經濟體正走上錯誤方向，這不是因為需求不足，而是政府未能採取行動。當其他國家敞開大門時，美國卻掛上『停止營業』的告示牌。」

目前對美發布旅遊警示的國家包括澳洲、比利時、加拿大、中國、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、荷蘭、紐西蘭、葡萄牙與英國等13國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
總統府：賴清德已邀五院院長新春後茶敘　盼化歧見為共識
小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑
最強高中生Ray辣女友再發文　揭「還有大事」：攤開很難看
馬斯克：若少了這2大核心技術　美國「1000％走向破產」
北投湯屋2死時間軸曝！交往20多年同日亡　20歲兒悲認父母雙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安德魯爆洩密給淫魔艾普斯坦！　威廉凱特首度發聲「深切憂慮」

小孩集體狂拉！竟是托育中心員工「偷下藥」　瞎辯：工作量太大

德國、愛爾蘭發布美國旅遊警示！　籲公民當心暴力衝突

馬斯克：若少了這2大核心技術　美國「1000％走向破產」

高市奇襲大勝！　小池百合子讚：就像看孫子兵法

人妻崩潰！撞見「老公床戰親媽」揭22年不倫戀　母女竟同時懷孕

傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資

砸95萬積蓄創業！夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

慘丟百席！日在野陣營「中道」雙黨魁請辭　13日火速改選接班人

天價贖金曝光！女主播84歲老母「在家遭擄」　搜索8天無進展

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

安德魯爆洩密給淫魔艾普斯坦！　威廉凱特首度發聲「深切憂慮」

小孩集體狂拉！竟是托育中心員工「偷下藥」　瞎辯：工作量太大

德國、愛爾蘭發布美國旅遊警示！　籲公民當心暴力衝突

馬斯克：若少了這2大核心技術　美國「1000％走向破產」

高市奇襲大勝！　小池百合子讚：就像看孫子兵法

人妻崩潰！撞見「老公床戰親媽」揭22年不倫戀　母女竟同時懷孕

傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資

砸95萬積蓄創業！夫妻檔靠ChatGPT助攻行銷　年收衝破3千萬

慘丟百席！日在野陣營「中道」雙黨魁請辭　13日火速改選接班人

天價贖金曝光！女主播84歲老母「在家遭擄」　搜索8天無進展

總統府：賴清德已邀五院院長新春後茶敘　盼化歧見為共識

最帥巫師Keng脫了「狂秀冰塊盒腹肌」　原是泰文老師…拍抖音爆紅

BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

萬海1月營收月增3.8%、年減14.55%　預期3月起整體貨量明顯回升

《特戰英豪》傳奇選手宣布分手　「七年破滅」粉崩潰：愛消失了

赴美工作注意！資誠：當地AI查稅上路　高收入被盯上

年節不只團圓　星享道串聯住宿、餐飲與在地文化

台驊1月營收月增5.31%、年減19.01%　去年有對等關稅實施前搶運

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

最強高中生Ray辣女友再發文　揭「還有大事」：攤開很難看

賈永婕嘆老公酸她「大頭症」　還遭小孩猛虧「不要再發文了」

國際熱門新聞

即／高市早苗大勝！自民維新247席過半

日本前寫真女星「零秒當選」擊敗政壇大老

艾普斯坦新照曝光　曾與馬斯克、祖克柏晚宴

自民黨大勝　「拱手讓出14席」原因曝光

高市「奇襲解散」奏效　全面執政卻藏4地雷

「台灣女婿」重返國會：高市早苗提醒　日本一定好好守護台灣

高市早苗狂勝！大選後首發聲：內閣不改組

巨大鞦韆載26人突斷！　警救人殉職

創戰後紀錄！高市早苗率自民黨狂拿316席　眾院單獨破2／3

9成日女不敢單穿瑜珈褲：像穿內衣出門

嗆高市「台灣有事」　日親中大老慘敗

人妻撞見「老公床戰親媽」　母女同時懷孕

馬斯克：若少2技術　美1000％走向破產

即／泰國大選結果初步出爐　泰自豪黨198席領先

更多熱門

相關新聞

美指控中國秘密核試　籲納入新軍備控制條約

美指控中國秘密核試　籲納入新軍備控制條約

美國今天指控北京於2020年進行一次秘密核試驗，並呼籲簽訂一項能將中國與俄羅斯一同納入、更廣泛的新軍備控制條約。路透社報導，在美俄限制飛彈及核彈頭部署的條約於前一天到期後，這項在全球裁減軍備會議上提出的指控，凸顯了在核武管制的關鍵時刻，華府與北京之間的嚴重緊張關係。

名古屋機場「對中航線」狂砍7成剩26班

名古屋機場「對中航線」狂砍7成剩26班

日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」

日首相官邸高官支持擁核　陸外交部稱「震驚」

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日老實撤回高市謬論

陸官方重申台灣問題是中美紅線　奉勸日老實撤回高市謬論

路透：川普解凍53億美元外援　含台灣8.7億

路透：川普解凍53億美元外援　含台灣8.7億

關鍵字：

標籤:旅遊警示美國示威國際安全航班減少槍械犯罪

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「最強高中生」Ray辣女友突發文

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面