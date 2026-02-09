德國、愛爾蘭發布美國旅遊警示！　籲公民當心暴力衝突

▲ 美國紐澤西州紐華克自由國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國與愛爾蘭近日針對美國發布旅遊警示，成為最新加入警告行列的國家。各國示警起因於明尼阿波利斯-聖保羅地區爆發的移民執法衝突，抗議群眾與移民暨海關執法局（ICE）人員發生激烈對峙，甚至傳出死傷與逮捕事件。

德國警告示威恐變暴力 籲公民遠離集會

《每日郵報》報導，德國外交部於1月26日更新安全建議，警告明尼阿波利斯及其他美國城市的示威活動可能演變為暴力衝突，呼籲德國公民保持警覺並遠離大型集會。

愛爾蘭外交部也在1月中旬發出類似警告，建議旅客在該地區提高戒備。法國與芬蘭同樣跟進，法國更明確建議避開明尼阿波利斯市中心與抗議現場。

12國修訂旅遊指引 日本列槍械犯罪為重大疑慮

過去一年來，至少12個國家修訂對美旅遊指引，包括英國、德國、加拿大等重要觀光客源國。除了近期的社會動盪，部分國家的警示還涉及槍枝暴力問題。日本外務省更持續將槍械犯罪列為美國「重大公共安全疑慮」，並提醒公民注意種族、宗教與性傾向相關的仇恨犯罪風險。

赴美旅客驟減6% 歐美航班大砍14.2%

喬治華盛頓大學商學院教授于良（Larry Yu）指出，旅遊警示增加、川普政府收緊入境規定及簽證費用上漲，使國際旅客對美國旅遊卻步。世界旅遊暨觀光協會（WTTC）數據也顯示，2025年赴美旅遊人次下滑6%。航空數據分析公司Cirium更指出，2026年夏季歐美航班較去年同期驟減14.2%。

WTTC執行長辛普森（Julia Simpson）警告，「這是給美國政府的警鐘。全球最大旅遊經濟體正走上錯誤方向，這不是因為需求不足，而是政府未能採取行動。當其他國家敞開大門時，美國卻掛上『停止營業』的告示牌。」

目前對美發布旅遊警示的國家包括澳洲、比利時、加拿大、中國、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、荷蘭、紐西蘭、葡萄牙與英國等13國。