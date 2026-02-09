　
政治

民眾黨提效法日本重選？　綠委：憲政體制都搞不清、政治操作近乎鬧劇

▲▼民進黨立委、青年局長陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（資料照／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

日本眾議院大選結果揭曉，自民黨在首相高市早苗帶領下取得316席，創下該黨史上最高紀錄。不過，民眾黨除稱讚高市政權外，還嗆民進黨，欠缺勇氣辭職重新大選直接面對民意，完全違背民主的基本原則。對此，民進黨立委陳冠廷今（9日）表示，樂見日本民主選舉順利完成，但民眾黨藉此批評執政黨「欠缺勇氣辭職重新大選」，顯然是將兩種截然不同的憲政體制混為一談，令人遺憾。

針對日本眾議院大選，民眾黨昨表示，日本憲政體制為內閣制，首相一職實際掌握最高政權，高市早苗在此次大選中，充分展現民主國家領導人應有的魄力與高度。面對所屬政黨在國會席次未過半、長期執政面臨正當性檢驗，高市早苗勇於面對挑戰，沒有選擇在體制內玩弄權術，亦未恣意胡亂扭曲法律，以話術誆騙人民，而是選擇不戀棧大位，將朝野分歧的選擇交給國民做主。

民眾黨期許，所有掌國家高權者，都能借鏡此次日本選舉反躬自省，民主國家的執政者，面對國會通過的法案，就算不符自身黨派意志，依然必須遵守並依法行政，唯有嚴守權力分立，社會才能免於對立動盪與撕裂紛擾。少數執政的民進黨不循正道，只想以毀憲亂政的獨裁作爲遂行己意，卻欠缺勇氣辭職重新大選直接面對民意，完全違背民主的基本原則。面對少數政府的恣意妄為，在野黨責無旁貸，必須反映民意理性監督，絕不縱容執政者無限貪婪擴權，為台灣守住民主法治的底線。

對此，民進黨立委陳冠廷今（9日）表示，日本採行內閣制，首相的權力來源是國會多數的信任，依據日本憲法第7條規定，首相擁有主動解散眾議院的權力，可以隨時訴諸民意重新確認執政正當性。

陳冠廷進一步說明，台灣的憲政設計與日本有根本性的不同。我國採行半總統制，總統由全體公民直接選舉產生，行政權的民主正當性來自全國人民在總統大選中的授權，總統具有固定任期，並非依附於國會多數而存在。依據憲法增修條文第2條第5項及第3條第2項第3款規定，總統解散立法院的前提，是立法院先對行政院院長提出不信任案並獲通過，行政院院長呈請後，總統才得以宣告解散立法院。換言之，我國憲政架構中從未設計由總統主動辭職重選的機制，這是制度上的根本差異。

陳冠廷認為，民眾黨將內閣制首相解散國會的常態運作，直接套用在半總統制的台灣，要求總統辭職重選，在憲政邏輯上站不住腳。更值得注意的是，以目前立法院席次結構而言，在野陣營掌握過半席次，議程主導權與表決優勢皆在手中，一方面擁有國會多數的權力與資源，另一方面卻捨棄憲法賦予的制度工具，轉而援引與我國體制無關的外國案例來喊話，在邏輯上難以自圓其說。

陳冠廷呼籲，民眾黨若真心認為當前政局需要透過選舉重新接受民意檢驗，不如依循憲政正道，主動提出對行政院院長的不信任案。依據憲法增修條文規定，倒閣一旦成功，行政院院長得呈請總統解散立法院，届時國會即須全面改選，朝野各黨都必須重新面對選民的檢驗與授權。這才是真正願意接受民意裁判的表現，而非以口號取代行動。人民對於誰在認真運用制度、誰才是沒有勇氣迴避制度內的正當途徑，自有公論。

 
02/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

