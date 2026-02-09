未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周有2波冷空氣影響，明天各地天氣穩定，後天至周四清晨東北季風短暫影響，北部及東半部高溫略降，降雨增加，周末回溫，下周一除夕又有一波東北季風接力，北部及東半部濕涼，預計影響到初三。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天各地多雲到晴，宜花地區、北部山區及恆春有零星降雨，周三至周四清晨鋒面通過，東北季風影響，基隆北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，大台北山區為零星雨，其他地區多雲到晴。周四白天東北季風減弱，環境偏東風，東半部、恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾昭誠指出，周五至下周日僅台東及恆春有零星雨，其他地區晴到多雲。下周一除夕有另一波鋒面通過，東北季風南下，預計影響到初三，桃園以北、宜花有局部短暫雨，台東及北部山區有零星雨，其他地區多雲到晴。

溫度方面，他表示，今晚至明晨低溫仍探13至16度，部分地區可能再低2度，白天氣溫回升，各地回到20至25度。周三東北季風影響，北部及宜蘭白天高溫降到20度，周四白天逐漸回溫，周五至下周日相對溫暖，高溫都有22至27度，南部接近30度。下周一東北季風影響，北部及宜蘭白天高溫降為20度。

另外，曾昭誠指出，周五晚間至周六清晨北部地區、下周日中部以北及馬祖地區有霧跟低雲，交通往返要留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）