成龍將與美傳奇歌手同台　馬年春晚完成第4次彩排主打「科技年味」

記者任以芳／綜合報導

每年收視有上億人看的大陸央視《2026年春節聯歡晚會》昨8日正式進入第四次彩排階段。本屆春晚適逢農曆馬年，特別以「奇蹟馳騁、勢不可擋」為年度主題，也劇透一些表演內容。像是國際動作巨星成龍與美國傳奇歌手萊昂納爾·里奇同台，今年第九次登台大陸女演員的劉濤，以及實力派演員秦海璐、熱依扎、劉敏濤都透露對春晚印象，尤其「科技加藝術」再升級表示震撼。製作團隊指出，今年將科技製造深度融入舞美呈現，豐富大眾對「年味」的全新想像。

春節倒數計時，《央視》2026年馬年春晚堅持「歡樂吉祥、喜氣洋洋」的主基調，昨天8日剛結束進行的第四次彩排，重點在於檢驗各節目間的銜接流暢度以及高科技設備的穩定性。製作團隊表示，今年不僅是單純的文藝演出，更是一場將先端科技轉化為舞美藝術的視覺盛宴。

▲ 《央視》預告春晚文藝節目專業多元，並且豐富寓意與溫馨氛圍感。（圖／翻攝 央視，以下）

根據《央視》預告春晚文藝節目設計，舞台呈現展現了濃厚的詩意與人文關懷。歌曲《立春》以輕柔靈動的旋律搭配屋簷雨落、種子發芽的視覺渲染，呈現「人間向暖草木發」的生機。

另一首原創歌曲《媽媽有座電影院》則採取敘事風格，將孩子成長的瞬間幻化為電影膠片，從蹣跚學步到長大遠行，透過質朴歌詞道出時光流轉中的陪伴與牽掛。

▲ 多位大陸女藝人參與今年《央視》馬年春晚，像是劉濤、熱依扎等人，皆透露對春晚期待。

大陸女演員劉濤現身其他彩排現場時表示，這是自己第九次登上央視春晚舞台。今年的節目極具「氛圍感」，且具備高度的參與性，能讓更多觀眾產生共鳴。適逢馬年也是她的本命年，特別祝福觀眾能「馬到成功，一馬當先，新年快樂。」

在節目風格與創意方面，大陸女演員熱依扎在彩排後受訪表示，今年的節目呈現出一種非常「清新」的視覺感受。熱依扎分析認為，舞台設計與節目編排能讓觀眾一看到畫面，就對2026年產生全新的期盼與希望。

科技運用無疑是今年馬年春晚的核心亮點。女星秦海璐在受訪時預告，今年的科技投入有著「飛躍式」的突破。她透露，自己參與的節目中甚至涉及與機器人的即時互動，這對演員與技術團隊而言都是極大的挑戰。

「首次」進入演播大廳的大陸實力派演員劉敏濤，也對現場的智慧化佈局表示大開眼界。她指出，工作人員的智慧與現代高科技的運用完美結合，畫面呈現令人「煥然一新」。她特別點讚現場的舞美設計，認為高科技的導入讓舞台視覺效果產生質的變化。

▲ 成龍與傳奇歌手深情同台演唱，四大洲舞蹈同踏節拍。

國際合作也是馬年春晚的重要特點。恰逢本命年的國際動作巨星成龍與77歲的傳奇歌手萊昂納爾·里奇（Lionel Richie）等多位外籍藝術家深情吟唱同一首歌。

在跨界融合與形式創新方面，交響街舞《新春之聲》成為亮點。今年馬年春晚舞蹈《踏地為節》匯集中國哈尼族木屐舞、傈僳族「阿尺木刮」，西班牙弗拉門戈和匈牙利傳統民間舞蹈萊蓋涅什。四種不同風格的舞蹈在一踏一轉、一跳一躍間熱烈相擁。

隨著春節正式列入聯合國假日並申遺成功。據統計，全球目前約有五分之一的人口以不同形式慶祝春節。為此，《央視》推動「春晚序曲 全球看春晚」活動，已陸續在美國、俄羅斯、法國、義大利及非洲多國舉行。透過文藝表演、民俗體驗與文創集市，讓各國民眾在實際參與中國節慶熱鬧氛圍。