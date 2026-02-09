春節前夕強力掃蕩！馬祖海岸巡聯手防走私偷渡

記者鄭逢時／金門報導

農曆春節將至，為防堵中國籍船舶越界及走私、偷渡情事，海巡署第十一（馬祖）巡防區今（9）日啟動「岸海聯合擴大威力掃蕩」，全面升高馬祖海域與岸際巡查密度，強化邊境防疫與執法力道，確保國安、治安與民眾平安過年。

▲海巡署第十一（馬祖）巡防區啟動「岸海聯合擴大威力掃蕩」。（圖／海巡署第十一巡防區提供）

此次專案由第十一巡防區指揮部統籌，結合岸巡、偵防、艦隊等單位，並會同移民署、港務警察及連江縣警察局共同執行，巡防範圍涵蓋馬祖4鄉5島。行動中動員巡防艇6艇、巡邏車12輛、巡邏機車9輛、無人機3架及89名人力，海、岸同步展開高強度查緝。

海巡人員針對岸際廢棄空屋、碉堡、消波塊等走私熱點加強巡查，同時提高貨船拆檢比例，嚴防非洲豬瘟與違禁品闖關。對於越界的非我國籍商船與漁船，也持續依法取締與驅離，確保邊境防疫安全、海底電纜設施與漁業資源不受影響。

統計去年執法成果，馬祖海巡共執行無人機巡查124次，查獲走私與非法入境案件7件15人，驅離越界中國籍船舶超過400艘，並處理非洲豬瘟案件、岸際油污防治及多起緊急醫療後送，執法量能持續拉高。

第十一巡防區指揮部主任洪文泉強調，春節前擴大掃蕩就是要讓不法無機可乘，也請民眾若發現可疑情事或需救援，立即撥打118海巡專線，海巡單位將即刻派員處理，守住馬祖、讓鄉親安心過年。