大陸 大陸焦點 特派現場

武漢交付首批50輛氫能源卡車　較燃油重卡節省30％成本

▲武漢交付首批50輛氫能源重型卡車。（圖／翻攝極目新聞）

▲武漢交付首批50輛氫能源重型卡車。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖北武漢東西湖區自貿城今（9）日完成首批50輛氫能源重型卡車交付，相關車輛將立即投入物流運輸市場。相關業者指出，該批氫能重卡在續航、補能效率與成本控制上具備明顯優勢，營運成本較傳統燃油重卡約可節省三成。此外，交付現場也同時集中簽約600輛氫能源卡車，成為大陸中部地區氫能產業國家戰略目標重要推手。

《極目新聞》報導，2026年2月9日，武漢市東西湖區自貿城內，50台氫能重型卡車整齊列陣、整裝待發，即將奔向大江南北。當天，現場共集中簽約氫能汽車超600台，這是武漢都市圈獲批首批國家氫能區域試點後，第一批大規模氫能汽車完成簽約交付。

全氫科技控股湖北有限公司董事長張紅權表示，氫能屬於零排放清潔能源，在節能、環保與經濟性方面具備綜合優勢，加上湖北針對氫能物流車輛實施高速免費政策，可有效降低物流企業營運負擔，氫能應用正進入加速推廣階段。

活動現場，氫能產業鏈上下游企業共簽署15項合作協議，集中簽約氫能汽車超過600輛。全氫科技並將與廣州雲韜氫能在武漢投資建設氫能產業園，補足當地氫燃料電池製造環節，推動氫能汽車「漢產漢造」，完善氫能全產業鏈佈局。

首批交付的氫能重卡將率先應用於城市與幹線物流運輸。對此，湖北佳和運實業公司董事長舒碧波指出，氫能重卡在實際營運中兼顧成本、效率與安全，每百公里能耗成本較燃油重卡降低三成以上，若以年行駛15萬公里計算，單車一年可節省超過10萬元人民幣，續航里程可達600公里以上，加氫時間約15分鐘，接近傳統燃油車補給效率。

公開資訊顯示，武漢都市圈於2025年12月獲選為大陸國家首批氫能區域試點，成為中部地區唯一入選區域。此次氫能重卡集中交付，被視為武漢氫能產業邁向規模化、商業化的重要節點，後續將透過實際運行數據，驗證氫能重卡的經濟性與可靠性，為擴大應用奠定基礎。

02/07 全台詐欺最新數據

陸「戒酒晶片」植入皮下組織 可持續150天讓「酒鬼」飲酒不再快樂

陸「戒酒晶片」植入皮下組織 可持續150天讓「酒鬼」飲酒不再快樂

大陸武漢醫院近日公開一種戒治酒精依賴的新療法，醫師替一名俗稱「酒鬼」的長期酒精依賴患者植入「戒酒晶片」，術後近一個月，患者飲酒量明顯下降，且對飲酒這件事提不起興趣。院方指出，該植入治療療程可持續約150天，被視為預防復發飲酒的新選項。

92歲「睡美人」日睡20小時！家屬嘆：是謎

92歲「睡美人」日睡20小時！家屬嘆：是謎

預約「郵局1服務」寄衣服　他驚艷大推

預約「郵局1服務」寄衣服　他驚艷大推

驚動國際！柬埔寨街頭出現「狗籠運人」

驚動國際！柬埔寨街頭出現「狗籠運人」

陸「天馬-1000」無人運輸機「首飛」成功

陸「天馬-1000」無人運輸機「首飛」成功

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

