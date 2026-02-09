　
地方 地方焦點

花蓮學子傳捷報！聯合盃作文總決賽勇奪6大獎　高中職組獲首獎

▲慈大附中林芊逸同學榮獲高中職組首獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）



記者王兆麟／花蓮報導

第19屆聯合盃作文大賽總決賽2,879名來自全國各地的優秀學子齊聚一堂語文競技。本屆賽事已於2月8日在新北市政府3樓多功能集會堂舉行頒獎典禮，獲獎學生齊聚受獎，場面隆重。今年花蓮縣學子表現亮眼，共榮獲6項大獎，其中慈大附中林芊逸同學榮獲高中職組首獎，充分展現花蓮學子在全國大型作文賽事中的穩定實力與優異水準。



▲慈濟附中國中部林子軒同學（左2）獲國中七年級組說服類優選。

縣長徐榛蔚表示，恭喜所有獲獎的同學，這些獎項不僅是學生個人的榮耀，更是花蓮縣長期深耕語文教育的具體成果。孩子們在競賽中的優異表現，背後凝聚了學校師長的用心指導，以及學生長時間累積的閱讀與寫作訓練，充分展現花蓮縣在語文教育上的持續投入與重視。



▲國風國中邱卉卉同學（左）獲國中八年級組創意類優選。

花蓮縣政府長期投入語文教育資源，積極推動教師增能、讀經教育、閱讀桃花源記，透過設置語文競賽培訓課程、舉辦寫作營隊及講座等多元方式，提升學生的語文素養與創意思維。鼓勵學校與地方文化結合，讓學生在體驗中學習語文之美，進一步提升其表達能力與文化視野。未來，將持續挹注資源，培養更多具備思辨力與人文素養的優秀人才，讓語文教育成為學生學習與成長的重要基石。



▲明義國小林芊卉同學獲國小高年級組創意類優選。

本屆獲獎名單如下：
• 高中職組首獎：慈大附中林芊逸同學
• 國中八年級組創意類優選：國風國中 邱卉卉同學
• 國中八年級組感動類優選：國風國中 謝艾珊同學
• 國中七年級組說服類優選：慈大附中國中部林子軒同學
• 國小高年級組創意類優選：明義國小 林芊卉同學
• 國小中年級組說服類優選：慈大附小 賴萖萖同學
 

