網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理　紙箱回收要做三動作

▲網購的紙箱與包材皆須依材質確實分類再回收或丟棄。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

春節連假將至，不少人忙著辦年貨，陸續完成年前最後一波網購補貨，囤好長假期間的生活物資，家中也因此堆滿各式包裹。不過，大掃除並非把紙箱一律丟回收就好，箱體上常附著透明膠帶、物流貼紙，再加上氣泡袋、破壞袋，都必須依材質正確分類處理。臺南市環保局曾在臉書粉絲專頁分享網購包材的回收與丟棄方式，民眾在清理時不妨作為參考。

網購帶來便利性，卻也伴隨著大量的紙箱、包裝袋與緩衝材，由於這些包材材質組成複雜且多半不易分解，若分類不當，將影響回收效率。依據臺南市環保局整理的處理重點，最常見的網購紙箱屬於紙類回收，丟棄前應落實「撕、割、壓」三個步驟，先將膠帶、貼紙、出貨標籤等非紙質物移除，再將紙箱壓平後交由回收車處理。若紙箱狀況良好，也可作為收納或再次寄送用途，例如郵局便利箱循環使用，還可依尺寸折抵3至12元不等的郵資。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於保麗龍，屬於PS類塑膠，應歸類為立體類/一般塑膠回收，交付回收時需與其他塑膠類分開，並避免拆成小碎塊，以免產生塑膠微粒，由於保麗龍耐熱僅約攝氏70度，也不適合再利用作為隔熱墊。破壞袋多為含染料的複合材質，實際上難以回收，只能作為一般垃圾處理；泡泡袋與緩衝材同樣都是回收價值較低的膜狀塑膠，其中泡泡袋可留作包裹易碎物使用，緩衝袋則應先戳破、壓縮體積後再丟棄，以減少清運負擔。

除了大型包材，包裹上的出貨單據亦是常被忽略的細節，貼紙類屬一般垃圾，純紙張則可回收，處理前也別忘了遮蔽個人資料。趁著年前整理家中包裹與雜物的同時，落實正確分類，不僅讓居家空間更清爽，也能為環境減少不必要的負擔。此外也提醒，若未依規定做好垃圾分類，依《廢棄物清理法》規定可處以新臺幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰。