「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

▲原PO坦言不敢全黑環境下睡覺。（圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

睡覺開燈還是關燈？一名網友發問，真的有人敢在全黑環境下睡覺嗎？貼文曝光後，引發熱烈討論，怕黑派直呼全黑會恐慌、嚇到失眠；全黑派則認為關燈才好睡，有光反而更焦慮。事實上，營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，睡覺不關燈，具有抗癌功效的褪黑激素分泌受到抑制，恐使罹癌機率增加。

一名網友在Threads直呼，自己睡覺是屬於會開小夜燈的人，否則會胡思亂想睡不著，因此好奇發問「真的有人敢關燈睡覺？全黑那種？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻掀起睡眠習慣大戰，許多人都喜歡全黑入睡，「說實話，全關燈睡覺蠻爽的」、「我睡覺一定要全關燈，就連冷氣顯示溫度的燈光都要關掉」、「全黑有夠好睡」、「我還要戴眼罩」、「本人有淺眠的痛苦，必須要全關，甚至是不能有其他聲音才比較好睡，睡覺時眼罩+耳塞是必備的」、「我就是要全關燈，房間玻璃還要加黑，不能有光」、「反而留小夜燈才恐怖，光線朦朧，似乎有黑影幢幢」。

也有人坦言，遇到不好的經歷後，一定得開燈才敢睡，「我一個人睡覺一定要有夜燈，因為小時候我媽總拿鬼嚇我睡覺」、「反正我是不敢，我都開著燈睡，從來不關燈」、「我一定要開小燈，否則一定會做惡夢」、「自從被壓過之後，沒再關燈過」。

留言之中，也釣出設計師分享，「遇過全黑派跟留燈派大概5:5佔比，少數幾位（特別是老人家）對光線敏感到連燈具開關上的亮點都要避開」。

褪黑激素被抑制 恐增罹癌風險

事實上，劉博仁醫師在《健康晚點名》節目中分享，到了該睡覺的時間就要睡，因為這時腦部會分泌兩種荷爾蒙，也是父母親給予的「最好的抗衰老荷爾蒙」，分別是生長激素與褪黑激素。然而睡覺不關燈，光線會從眼睛進入視網膜，透過視神經交叉抑制褪黑激素分泌，其具有抗癌功效，當把很好的抗癌荷爾蒙褪黑激素抑制掉，罹癌機率就會增加。

長期睡不好 憂鬱、變胖、慢性病機率升高



胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾指出，褪黑激素有助於人體進入深層睡眠，進而增強免疫力、記憶力、學習能力及情緒穩定性，是用來恢復精神、身體的重要手段，但若開燈睡覺，光線會影響褪黑激素分泌，阻礙人體進入深層睡眠，影響睡眠品質。

若是長時間睡眠不足，就可能導致憂鬱、變胖、罹患慢性病機率提高，以及精神不濟。因此，黃軒建議，最好不要開燈睡覺，睡前將電燈、電視、電腦及手機等物關閉，並且使用窗簾、眼罩、帽子等遮光物品，遮擋住干擾睡眠的光線，才能確保大腦知道「該休息了」。