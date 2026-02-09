　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

失眠,睡覺,賴床。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO坦言不敢全黑環境下睡覺。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

睡覺開燈還是關燈？一名網友發問，真的有人敢在全黑環境下睡覺嗎？貼文曝光後，引發熱烈討論，怕黑派直呼全黑會恐慌、嚇到失眠；全黑派則認為關燈才好睡，有光反而更焦慮。事實上，營養功能醫學專家劉博仁醫師提醒，睡覺不關燈，具有抗癌功效的褪黑激素分泌受到抑制，恐使罹癌機率增加。

一名網友在Threads直呼，自己睡覺是屬於會開小夜燈的人，否則會胡思亂想睡不著，因此好奇發問「真的有人敢關燈睡覺？全黑那種？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，立刻掀起睡眠習慣大戰，許多人都喜歡全黑入睡，「說實話，全關燈睡覺蠻爽的」、「我睡覺一定要全關燈，就連冷氣顯示溫度的燈光都要關掉」、「全黑有夠好睡」、「我還要戴眼罩」、「本人有淺眠的痛苦，必須要全關，甚至是不能有其他聲音才比較好睡，睡覺時眼罩+耳塞是必備的」、「我就是要全關燈，房間玻璃還要加黑，不能有光」、「反而留小夜燈才恐怖，光線朦朧，似乎有黑影幢幢」。

也有人坦言，遇到不好的經歷後，一定得開燈才敢睡，「我一個人睡覺一定要有夜燈，因為小時候我媽總拿鬼嚇我睡覺」、「反正我是不敢，我都開著燈睡，從來不關燈」、「我一定要開小燈，否則一定會做惡夢」、「自從被壓過之後，沒再關燈過」。

留言之中，也釣出設計師分享，「遇過全黑派跟留燈派大概5:5佔比，少數幾位（特別是老人家）對光線敏感到連燈具開關上的亮點都要避開」。

褪黑激素被抑制　恐增罹癌風險

事實上，劉博仁醫師在《健康晚點名》節目中分享，到了該睡覺的時間就要睡，因為這時腦部會分泌兩種荷爾蒙，也是父母親給予的「最好的抗衰老荷爾蒙」，分別是生長激素與褪黑激素。然而睡覺不關燈，光線會從眼睛進入視網膜，透過視神經交叉抑制褪黑激素分泌，其具有抗癌功效，當把很好的抗癌荷爾蒙褪黑激素抑制掉，罹癌機率就會增加。

長期睡不好　憂鬱、變胖、慢性病機率升高

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾指出，褪黑激素有助於人體進入深層睡眠，進而增強免疫力、記憶力、學習能力及情緒穩定性，是用來恢復精神、身體的重要手段，但若開燈睡覺，光線會影響褪黑激素分泌，阻礙人體進入深層睡眠，影響睡眠品質。

若是長時間睡眠不足，就可能導致憂鬱、變胖、罹患慢性病機率提高，以及精神不濟。因此，黃軒建議，最好不要開燈睡覺，睡前將電燈、電視、電腦及手機等物關閉，並且使用窗簾、眼罩、帽子等遮光物品，遮擋住干擾睡眠的光線，才能確保大腦知道「該休息了」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
總統府：賴清德已邀五院院長新春後茶敘　盼化歧見為共識
小孩過年紅包通膨？她見價格傻眼：包600會被笑
最強高中生Ray辣女友再發文　揭「還有大事」：攤開很難看
馬斯克：若少了這2大核心技術　美國「1000％走向破產」
北投湯屋2死時間軸曝！交往20多年同日亡　20歲兒悲認父母雙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理　紙箱回收要做三動作

【廣編】「小易小易」搞定舒適生活　歌林智慧空調打造AI居家新體驗

【廣編】過年除舊布新　夢特嬌推出竹炭系列寢飾

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

小孩過年紅包通膨？「包600會被笑」1000是基本　她見價格傻眼

日本獨旅驚魂！妹子溫泉飯店遇電梯怪男　果斷走樓梯全點頭

超商換大冰拿「店員跳針狂問2字」　真相炸裂！萬人怒：會牙起來

嘉義市衛生局馬年春聯寫成「House」　意外引爆台式幽默

未來一周2波東北季風　除夕至初三北東濕涼

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理　紙箱回收要做三動作

【廣編】「小易小易」搞定舒適生活　歌林智慧空調打造AI居家新體驗

【廣編】過年除舊布新　夢特嬌推出竹炭系列寢飾

總統府：賴清德已邀五院院長新春後茶敘　盼化歧見為共識

最帥巫師Keng脫了「狂秀冰塊盒腹肌」　原是泰文老師…拍抖音爆紅

BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

萬海1月營收月增3.8%、年減14.55%　預期3月起整體貨量明顯回升

《特戰英豪》傳奇選手宣布分手　「七年破滅」粉崩潰：愛消失了

赴美工作注意！資誠：當地AI查稅上路　高收入被盯上

年節不只團圓　星享道串聯住宿、餐飲與在地文化

台驊1月營收月增5.31%、年減19.01%　去年有對等關稅實施前搶運

「誰敢全黑睡覺」一票人吵翻了！ 醫示警開燈睡：罹癌機率增加

最強高中生Ray辣女友再發文　揭「還有大事」：攤開很難看

【這髮型太潮】騎腳踏車阿北後腦杓竟是超大蜘蛛造型！

生活熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

顆花生險奪命！2歲童血氧驟降、右肺全塌

百萬YTR月燒100萬打詐　控「開戶遭民進黨施壓」

1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！網喊裝窮

急凍！　今晚再跌破10℃

傳產尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎

堅果吃錯救不了慢性發炎！醫師點名2地雷

2026馬年「刮刮樂攻略」來了！買這張必中獎

更多熱門

相關新聞

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

癌症就像「寄生蟲」最愛找上這類人！　醫師示警了

傳統多認為癌症是突然發生，台北榮總遺傳優生科主任張家銘近日則指出，從分子醫學角度來看，癌症的形成更像一種「寄生現象」。他說明，癌細胞本來不應該存在身體的，正常情況下會被免疫系統辨識並清除，但當身體環境長期失衡，免疫警覺性下降，「癌細胞就像寄生蟲一樣」，在體內找到適合生存的空間並逐漸留下來。

陸10歲抗癌小鬥士豪豪離世 蹭熱度！冷血網紅竟發文「祝賀」惹眾怒

陸10歲抗癌小鬥士豪豪離世 蹭熱度！冷血網紅竟發文「祝賀」惹眾怒

國健署公費肺癌篩檢已27萬人受檢　逾6成患者有家族史

國健署公費肺癌篩檢已27萬人受檢　逾6成患者有家族史

9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」　國健署推公費篩檢

9成胃癌是「幽門螺旋桿菌」　國健署推公費篩檢

睡覺太亮「心臟整夜加班」！　醫警告3類人最慘

睡覺太亮「心臟整夜加班」！　醫警告3類人最慘

關鍵字：

小夜燈開燈關燈全黑褪黑激素癌症生長激素

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「最強高中生」Ray辣女友突發文

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面