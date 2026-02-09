高市奇襲大勝！　小池百合子讚：就像看孫子兵法

▲日本首相高市早苗與東京都知事小池百合子。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相高市早苗領軍的執政聯盟在8日舉行的眾議院大選中奪下壓倒性勝利，自民黨甚至獨自拿下316席。對此，東京都知事小池百合子9日讚許高市早苗打的這場選戰猶如運用孫子兵法，讓她聯想到1560年桶狹間之戰，織田信長率軍奇襲大勝而歸。

產經新聞報導，高市早苗執政僅3個月便發動的突襲式選舉，自1月27日正式公布選舉日程，從解散國會到正式投開票僅歷時16天，被外界視為日本戰後政壇最成功的政治豪賭之一。分析指，高市是為了趁民調尚未下滑前，藉由勝選打造穩固的基本盤。

小池：宛如看孫子兵法

東京都知事小池百合子9日指出，高市早苗提前大選的策略奏效，「我觀看這次選舉時，感覺就像在看孫子的《孫子兵法》，在《孫子兵法》之中有一種『非常規戰術』，講究的是出其不意，就像桶狹間之戰那樣，我認為這正是它奏效的原因」。

桶狹間之戰是日本戰國三大奇襲戰之一，發生在1560年5月19日，當年織田信長率軍奇襲今川義元取得勝利。

小池還說，這是基於大膽構想並確實執行的結果，「我認為她實現目標的願望正在結出碩果」。但她也語帶保留提醒，「正是在這樣的時刻，才更需要謹慎行事」。