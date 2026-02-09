小孩集體狂拉！竟是托育中心員工「偷下藥」　瞎辯：工作量太大

▲23歲的女嫌對多名幼童下藥。（圖／翻攝聖查爾斯市警察局）

記者吳美依／綜合報導

美國伊利諾州發生駭人事件，一名托育中心的女員工竟對幼童下藥，導致多名受害者出現持續性腹瀉症狀，只因她覺得工作量太大，想把這些幼童送回家中。

孩子不明腹瀉 找嘸原因

其中一名受害幼童的母親向媒體透露，17個月大的孩子去年夏天入學後，就開始出現不明原因的腸胃問題。數周以來，她與丈夫帶著孩子四處求醫，但醫師排除病毒感染與其他疾病，甚至更換了奶粉配方，卻始終查不出病因。

直到多名家長陸續回報類似狀況，警方介入調查後才揭發真凶，並證實至少3名兩歲以下幼童受害。

想要工作輕鬆 竟對幼童下藥

根據調查，由於托育中心規定，生病孩童必須返家休養24小時，現年23歲的托育中心員工尤澤爾（Yizel Juarez）為了減少工作量，竟將咀嚼式瀉藥偽裝成糖果，餵食給園內幼童。

▼該托育中心已經立即開除涉案女員工。（圖／翻攝Google Maps）

她曾就讀北伊利諾大學（Northern Illinois University）幼兒教育系，並在2025年夏季入職托育中心，竟不惜讓無辜的孩子發生健康問題、備受腹瀉折磨，只是為了讓自己上班輕鬆一點。

女嫌被控6罪 幼童仍受罪

受害幼童母親氣憤表示，「我的孩子現在還在為便秘所苦，醫生說這是停用瀉藥後的副作用。誰知道會有什麼長期影響？太噁心了，不想做就換工作。」受害幼童的父親則痛心地說，「我無言以對。你以為孩子在托育中心很安全，卻遇到這種事，太令人傷心了。」

如今，尤澤爾已被托育中心開除，並面臨3項對13歲以下兒童造成身體傷害的加重傷害未遂罪，以及3項危害兒童生命健康罪，但在出庭日期公布後已經獲釋。