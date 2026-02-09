　
春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲春節團聚容易收到「不請自來的好意」，溝通專家教如何回應。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

春節團聚讓人疲憊的，往往不是行程，而是接連而來的「長輩好意」。溝通專家周震宇、馬可欣近日合著新書《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》，指出面對惡意，我們通常能果斷拒絕，但「不請自來的好意」最令人無奈，也最難狠下心否定，因此書中整理出兩個回應步驟，幫助讀者在不撕破臉的情況下，守住自己的界線，也避免情緒內耗。

資深華語聲調訓練師、口語表達與溝通課程講師周震宇，與課程規劃師、內容創作者馬可欣共同撰寫《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》，由圓神出版社發行。兩人指出，不少人都曾遇過「不請自來的好意」，這類情境特別棘手，「就像不太熟的人，突然伸手幫你拉外套拉鏈。」

作者指出，這類好意常讓人感到沉重，甚至演變成「好心辦壞事」，不但沒有真正幫上忙，反而帶來困擾。尤其在家庭或親近關係中，「好意」常披著關心與善良的外衣，例如「你創業風險太高了，我幫你介紹工作」，或是明明不想談戀愛，卻被擅自認定寂寞、被催促交往。表面看似關心，實際上卻否定了當事人的狀態與選擇。

書中提到，拒絕惡意並不困難，真正困難的是拒絕「看似善意的介入」。當建議未經詢問就出現，甚至直接替他人做決定，長期下來容易造成自我懷疑與情緒內耗。關鍵不在於對方是不是好心，而是當事人是否仍保有為自己做選擇的空間。

針對這類情境，作者提出「2步驟回應」。第1步是先禮貌表達「看見對方的好意」。因為給予建議的人，往往期待自己的好意被接住，若一開始就直接拒絕，容易讓對方感到受傷或沒面子。以「謝謝你，我知道你是好意」作為開場，有助於拉出情緒緩衝，讓對方理解你並非忽視他的心意。

第2步則是在表達看見之後，清楚而柔和地說明「我有自己的選擇」，例如「你的好意我心領了，我自己可以處理」，或「謝謝你特地想到我，不過我已經有安排了」。這樣的說法不是否定對方，也不是否定好意，而是明確劃出自己的決定權。

作者也強調，面對自以為是的好意，「簡短、清楚的拒絕」才是最有效的方式。若解釋過多，反而給對方更多說服與反駁的空間，一旦對方認為仍有機會說服成功，就更難收手。「拒絕的奧義在於句子越短越好，只要表達看見對方的好意，以及清楚說明自己不需要，就已足夠。」

書中同時點出一個較少被直接討論的現象：有些人執意給建議，未必真的是為對方著想，而是在滿足自身的價值感、控制感，或藉此轉移對自己生活的焦慮。當事人若一再勉強接受，往往只是替對方完成這份心理需求。

▲▼《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》，由圓神出版社發行。（圖／圓神出版）

▲《回應的力量：讀懂人心的溝通顯化練習》，由溝通專家周震宇、馬可欣撰寫。（圖／圓神出版）

全書整理52個常見溝通場景，涵蓋家庭、職場與親密關係，協助讀者從「下意識反應」轉為「有意識回應」，在尊重他人的同時，也不必犧牲自己，避免長期壓抑帶來的關係傷耗。

出版社表示，春節是人際互動最密集的時刻，也是不少人壓力的來源。《回應的力量》並非教人冷漠切割，而是提供一種更成熟的溝通選項，讓人在面對親近關係時，仍能保有清楚界線與心理餘裕。

