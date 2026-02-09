高雄400萬「陸上行宮」追撞！2駕駛受傷　豪車左車頭爛毀

記者吳世龍／高雄報導

高雄岡山區日前發生一起追撞車禍。一名蘇姓男子駕駛要價超過400萬元的頂級豪華MPV「Lexus LM 350h」行經為隨西路時，疑因未注意前方路況，直接追撞正在等候左轉的轎車。這場事故不僅造成兩位駕駛受傷送醫，更讓這台素有「陸上行宮」之稱的豪車車頭嚴重毀損。

▲蘇姓男子駕駛的「Lexus LM 350h」行經為隨西路時，疑因未注意前方路況，追撞正在等候左轉的轎車。（圖／記者吳世龍翻攝）

岡山分局於6日13時15分接獲報案，指稱為隨西路13巷口發生交通事故。40歲蘇男駕駛的Lexus自後方追撞由54歲施姓女子駕駛、正準備左轉的白色小客車。事故造成蘇男身體擦挫傷，施女則頭部受創，所幸兩人意識均清楚，隨後由救護車送往醫院救治。

事故中最引人注目的莫過於蘇姓男子所駕駛的黑色Lexus LM 350h。這款車在車界享有「頂級商務艙」盛譽，新車身價至少400萬元起跳。

警方對雙方駕駛進行酒精濃度檢測，結果均為零，確認無酒駕情事。警方於現場已依規定完成測繪與照相處理，詳細肇事原因將交由交通大隊進一步分析鑑定。

▲蘇姓男子駕駛的「Lexus LM 350h」車頭嚴重損毀。（圖／記者吳世龍翻攝）