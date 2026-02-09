　
社會 社會焦點 保障人權

28歲台裔「美國地主」回台找對象　指名「農事正妹」原因曝

▲台裔美國青年回台找對象，要找農事正妹

▲台裔美國青年農曆年回台找對象，要找農事正妹。（照片非當事人／中壢美滿資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年是旅外國人回台和家人團聚的重要日子，也是許多旅美台灣人回台相親的熱門時段。桃園市中壢區美滿服務中心指出，今年1月底回台報名相親的海外學人已達186位，相較於去年創下的43年歷史低點，預計年後將突破200人大關。

海外華人回台相親增　對「台式伴侶」價值觀重新渴求

中壢美滿表示，今年的回溫不僅代表著疫情隔閡的消散，更反映出海外華人在變動政經局勢下，對「台式伴侶」價值觀的重新渴求。其中，捨棄矽谷光環，算是「美國地主」的年輕學人回台尋求農業戰友，希望找懂農業經營或農事的女生，讓資深社工大嘆棘手。

28歲、出身「屬地主義」的第三代台裔美國青年引發資深社工的高度關注，他並非典型的科技新貴，而是一位對農業經營懷抱熱忱的「土地繼承者」。祖父早年在美購置的大片農地，成為他生命中最重要的資產，他希望找位在台灣對農地有興趣的另一半，他並指名希望找在網路看到的南投埔里美人腿公主比賽的高女，桃園市復興區第十五屆水蜜桃公主冠軍曾女、以及彰化縣埔心鄉一位種日本栗子南瓜「假日農夫」的吳姓女老師或是有其他懂農耕的另一半，希望可以一起到美國打天下。

社工人員告訴這位「美國田僑仔」碩士，這些選美仙子或公主只是推廣地方特產，甚至因被部分衛道人士認為物化女性，早已停辦，這些公主、仙女並不懂農事；另一位有實際耕種無毒日本栗子南瓜「假日農夫」吳姓女老師，早已結婚，還生了兒子，當然不可能去美國打天下，國內女生從事農耕更少，只能改弦更張、另起爐灶找其他非農耕女生。

異國遠距婚姻伴隨極高「隱形成本」　未婚男女須共同面對

中壢美滿指出，今年報名該中心相親服務的，在日本工作的報名者中，有3位是擔任主廚，兩位女性是「第二春」，被列為難度較高，至於由美國回來的幾乎都是碩士學位以上，有四位是近年出國的科技男，其他男生都有綠卡，甚至有11位是「屬地主義」下的台灣美國人。

他們要的條件是願意住國外的另一半，有幾位甚至表明女生不一定要英文好，因為到美國可以先不工作，攻讀語言學校一、兩年，相信就可以融入，與人溝通或找工作都不會太難，不過也有幾位開出的條件讓社工也大喊：不容易！至於孟加拉、汶萊、尼泊爾等國家，女生出國的難度可能更高，其他回台相親的未婚男女，中壢區美滿服務中心也一一按照學歷、外在、語言、年紀等客觀因素安排，其中一位自稱旅行控的女秘書，和在美國洛杉磯的電子工程師相談甚歡，希望有美滿的結局。

過去，異國婚姻常被視為一種「階級流動」或「身分紅利」，女方往往被要求具備極佳的語文能力以求融入，然而，現代海歸男性的態度更趨包容。異國遠距婚姻看似特別，儘管跨國聯姻看來特別且浪漫，但中壢美滿也給了冷峻的社會提醒，異國遠距婚姻往往伴隨著極高的「隱形成本」，這是所有抱持移民夢的男女必須共同面對的現實，值得關切。

從孟加拉到芬蘭，從主廚到科技工程師，這一波海歸相親潮是全球流動社會的縮影，中壢美滿強調，最終的幸福與否，仍在於當事人是否能看透「綠卡」與「農地」的物質外殼，回歸到彼此在異地能否攜手共築未來的心理韌性，畢竟幸福永遠掌握在自己手中。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

免費訂閱《ETtoday電子報》
