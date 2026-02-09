　
國際

馬斯克：若少了這2大核心技術　美國「1000％走向破產」

▲▼馬斯克。（圖／路透）

▲馬斯克對美國經濟狀況提出警告。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）警告，除非人工智慧（AI）和機器人技術拯救美國擺脫沉重的債務負擔，否則美國「1000%會走向破產」。

馬斯克上周接受Podcast主持人帕特爾（Dwarkesh Patel）專訪，與支付平台Stripe共同創辦人柯利森（John Collison）同台對談。

馬斯克被問到，若技術將大幅促進GDP成長並緩解債務負擔，為何領導政府效率部（DOGE）時，仍積極推動削減開支？他回應，這是因為自己很關心浪費和詐欺問題，「如果沒有AI和機器人技術，我們其實完全完蛋了，因為國債正在瘋狂累積。」

馬斯克指出，美國目前國債高達38.5兆美元，光是每年利息支出就達1兆美元，甚至超越軍事預算、Medicare醫療保險等社會福利計畫的開銷。

回顧在DOGE工作期間，馬斯克說他希望能夠為美國爭取更多時間，讓AI和機器人產業發展到足以提振經濟成長的規模，「這是能夠解決國債的唯一辦法。少了AI和機器人，我們作為一個國家1000%會走向破產。」

去年11月，馬斯克也在另一個Podcast節目表達相同憂慮，他認為只有「大規模部署」AI和機器人技術，才能解決美國債務危機。不過他也警告，這些技術帶來的商品和服務產出激增，也可能導致嚴重通貨緊縮，反而讓實質債務負擔更加沉重。

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

