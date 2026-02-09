春節健康不失守！三高飲食有智慧　醫曝3類食品是隱形殺手

▲▼莊茵淇營養師指出，一頓重口味的年菜，就可能讓血壓上升、血糖波動，甚至引發水腫、胸悶或腸胃不適。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆春節是家人最期待的團圓時刻，親友相聚、共享年夜飯的氛圍令人期待。玉里醫院莊茵淇營養師提醒，中老年人與三高族群在春節期間更需留意飲食與作息，因為隨著年齡增長，身體代謝速度下降、腸胃功能變慢、腎臟與心血管調節能力不如年輕時，若不加以注意，健康最容易在此時失守。

莊茵淇營養師指出：「許多長輩常說『我吃得很少，應該沒關係』，事實上，中老年人雖然食量下降，卻對油、鹽、糖更敏感。一頓重口味的年菜，就可能讓血壓上升、血糖波動，甚至引發水腫、胸悶或腸胃不適。因此，建議年菜以清蒸、汆燙、燉煮為主，減少紅燒、油炸與勾芡料理，清淡的口味反而能讓身體更舒服、安全地過節。」

隨著牙口與腸胃功能退化，中老年人不適合過於油膩、過硬或黏性高的食物，如炸年糕、糯米製品與肥肉等。莊營養師建議：「在一整桌的菜色中，可以準備蒸蛋、嫩豆腐、燉魚或滷得軟爛的蔬菜與根莖類，不僅容易入口，也能降低腸胃負擔與嗆咳風險。」

▲營養師提醒，每天應攝取足量蔬菜，尤其是深綠色蔬菜。

蛋白質的攝取同樣不可忽視。中老年人常因食慾差而蛋白質不足，導致肌力下降、免疫力變差。春節期間，每餐都應有蛋白質來源，如魚、雞肉、蛋、豆腐或豆類製品，份量不必多，但要平均分配在三餐中。比起香腸、臘肉等過鹹加工肉品，天然食材更符合長者的身體需求。

▲營養師指出，糕餅、糖果與甜飲對三高族群卻是血糖與血脂的隱形殺手。

蔬菜與纖維則是預防便秘與血糖波動的關鍵。春節期間久坐、喝水少，容易造成腸道不適。莊營養師提醒，每天應攝取足量蔬菜，尤其是深綠色蔬菜、菇類、海帶、白蘿蔔等，並搭配足夠水分，幫助腸道蠕動、穩定血糖與膽固醇。若牙口不佳，可將蔬菜切小、煮軟，避免因食物過硬而影響攝取量。糕餅、糖果與甜飲雖象徵喜氣，但對三高族群卻是血糖與血脂的隱形殺手。莊營養師建議：「家人應協助控制份量，避免讓長輩整天隨手取食。水果一天約1至2份即可，不宜以果汁或含糖飲料替代。」

春節不等於健康管理放假。作息改變最容易讓長者忘記吃藥或量血壓、血糖。莊營養師提醒，家人可主動協助長輩按時服藥，並定期量測血壓與血糖，以避免因一時疏忽造成身體不適。過年最重要的是團聚的氛圍。飲食不需刻意剝奪，只要選對食物、份量剛好，就是給長輩最實際、也最長久的祝福。

