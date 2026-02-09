　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市消防局第三大隊借鏡重大災例　籲企業落實公共安全責任

▲桃園市消防局第三大隊為強化轄內場所防火管理人的危機意識與應變能力，舉辦「大園區防火管理人座談會」。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲桃園市政府消防局第三大隊為強化轄內場所防火管理人的危機意識與應變能力，舉辦「大園區防火管理人座談會」。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市消防局第三大隊大園及竹圍分隊為強化轄內場所防火管理人的危機意識與應變能力，9日上午在竹圍漁港漁業綜合大樓聯合舉辦「大園區防火管理人座談會」。此次會議聚焦於「國內外火災災例防火宣導」、「自衛消防編組應變」及「消防安全設備檢查政令宣導」，期盼透過重大災例，喚醒業者主動履行維護公共安全的責任。

▲喚醒業者主動履行維護公共安全的責任。（圖／桃園市政府消防局提供）

▲喚醒業者主動履行維護公共安全的責任。（圖／桃園市政府消防局提供）

第三大隊表示，在座談會中，說明消防安全設備檢查相關規定外，也強調自衛消防編組重要觀念，提醒防火管理人正視自身的法律責任，並強調了員工正確的逃生避難觀念及演練的重要性，並透過各式火災案例強調火災初期滅火及即時通報的重要性，以降低火災損害。

座談會首先針對造成重大傷亡火警進行案例解構，火場求生原則應為「向下逃生」，若梯間充滿濃煙則應尋求相對安全區關門待救，切勿躲藏於無法氣密或缺乏對外窗的空間（如浴室、冷凍庫）。企業應落實自衛消防編組演練，模擬真實火場情境，避免員工在慌亂中做出錯誤判斷。

其次，針對轄內眾多工業廠房，強調化工場所及儲存危險物品工廠資訊透明化，強調「資訊提供責任」。當火災發生時，管理權人必須在第一時間主動向消防指揮官提供「場所平面配置圖」及「化學品種類、數量與位置」等關鍵資訊。

另隨著電動車、電動機具及儲能設備普及，鋰電池火災已成為企業防災的新難題。於會中分析，鋰電池火災具有「熱失控」特性，一旦起火便難以用傳統滅火器撲滅，且火勢擴展迅速。大園分隊提醒，企業應加強源頭管理，包括避免電池過充、使用專用充電器，不於無人管理時段充電。若發生鋰電池火災，應使用大量水浸泡降溫，若火勢擴大，應優先進行人員疏散。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新竹某國立大學　23歲學生墜樓死亡
北投溫泉情侶雙亡　相驗結果曝
傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資
《陽光女子》破4.88億「登台灣影視第二」　曾愷玹太美引熱議
小龍女2026陣容公布　增3成員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

雙鐵上菜！鐵警攜台鐵「食炸開運便當」開賣　吃進美味守住紅包

走遍37區化作一匹金馬　陳亭妃推馬年紅包　傳遞台南平安祝福

桃園企業母子捐贈千組唾液快篩試劑　中壢警強化毒駕取締

花蓮學子傳捷報！聯合盃作文總決賽勇奪6大獎　高中職組獲首獎

桃園市消防局第三大隊借鏡重大災例　籲企業落實公共安全責任

拒絕拖吊又未依規設警示　國8故障車占道警開罰1500至3000元

楠西地震滿周年　黃偉哲持續關懷安置戶　歲末慰訪點亮安居希望

青銀共學實驗課首場獲好評　台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

臺中榮總嘉灣分院春節多科門診開設　急診住院24小時開放

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

雙鐵上菜！鐵警攜台鐵「食炸開運便當」開賣　吃進美味守住紅包

走遍37區化作一匹金馬　陳亭妃推馬年紅包　傳遞台南平安祝福

桃園企業母子捐贈千組唾液快篩試劑　中壢警強化毒駕取締

花蓮學子傳捷報！聯合盃作文總決賽勇奪6大獎　高中職組獲首獎

桃園市消防局第三大隊借鏡重大災例　籲企業落實公共安全責任

拒絕拖吊又未依規設警示　國8故障車占道警開罰1500至3000元

楠西地震滿周年　黃偉哲持續關懷安置戶　歲末慰訪點亮安居希望

青銀共學實驗課首場獲好評　台南市樂齡示範中心新教室啟用學健康

臺中榮總嘉灣分院春節多科門診開設　急診住院24小時開放

排尿困難確診癌症　「海神刀」助68歲男擺脫攝護腺癌陰影

女神宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息　6/1重新營業

紅蘿蔔生食浪費了！醫大推「最強吃法」小孩極愛　吸收率差12倍

春節小物史努比台灣辦桌有夠可愛　極簡小豬撲滿超耐看

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

87歲翁開出停車場「直直衝」！猛撞騎樓梁柱...車頭爛毀夫妻受傷

赴日秋訓有成　曾家輝：投球機制更穩定、球速找回來了

老父賣地「沒過戶就往生」　兒子繼承須列報遺產

雙鐵上菜！鐵警攜台鐵「食炸開運便當」開賣　吃進美味守住紅包

朴正民談「青龍獎眼神名場面」 笑：只是驚訝華莎光著腳！XD

地方熱門新聞

楊鎮浯選縣長或立委等黨中央協調

桃園大樹林福德宮　親子彩繪祈福燈籠迎新春

花蓮提前發放春節慰問金　各社福津貼2/10入帳

金門特定行業自治條例草案公聽會

嘉義烤鴨名店新北平餐廳　宣布年後搬遷中埔

一般路段60、工區30　關山警提醒池上大橋減速行駛

「2026桃園年貨大街」　交通管制資訊一次看

基隆中正區公民座談　交通改善與港區轉型

南消三大走入將軍社區關懷據點防火防災宣導守護長者居家安全

義賣春聯募集平安紅包台南市立醫院攜手企業、藝術家助弱勢家庭

台南安南土城掩埋場雜草廢棄物火警消防循環供水成功侷限火勢

南投名間擬蓋焚化爐！7手搖飲品牌接力反對

高雄車站前「彩色類跑道」掰了！

南消文賢消防分隊新建工程動土打造安全執勤環境

更多熱門

相關新聞

府城海線青少年消防體驗營登場第三大隊攜手昭明國中熱血出動

府城海線青少年消防體驗營登場第三大隊攜手昭明國中熱血出動

為落實防火教育向下扎根、強化青少年公共安全意識，台南市消防局第三救災救護大隊24日上午於佳里體育公園舉辦青少年消防營，邀請昭明國中學子參與，透過與消防人員的近距離互動與實作體驗，學生在寒假期間不僅學習防災與急救知識，也親身感受消防工作的專業與辛勞。

南消第三大隊進駐南寶科技踏勘聯手強化廠區防災

南消第三大隊進駐南寶科技踏勘聯手強化廠區防災

競技為實戰做準備　花蓮義消全國體技能名列前茅

競技為實戰做準備　花蓮義消全國體技能名列前茅

中秋節將至南消第三大隊攜手警廣宣導爆竹煙火安全

中秋節將至南消第三大隊攜手警廣宣導爆竹煙火安全

嘉藥USR跨海走訪日本借鏡永續社區實踐

嘉藥USR跨海走訪日本借鏡永續社區實踐

關鍵字：

借鏡重大災例企業安全管理桃園市政府消防局第三大隊公共安全責任

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「最強高中生」Ray辣女友突發文

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面