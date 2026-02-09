鄭麗文拋「兩岸和平框架」到底是什麼？　蕭旭岑：偏向模糊性質

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時拋出「兩岸和平框架」概念，讓軍事衝突大幅下降，避免兩岸情勢因政黨輪替而改變，但要等國民黨重返執政後推動，陸委會主委邱垂正則痛批，中共要的是統一，台灣人民會接受嗎？「和平框架」裡面是不是裝著統一的內容？就連民眾黨主席黃國昌也坦言，完全不知道「兩岸和平框架」是什麼。國民黨副主席蕭旭岑今（9日）說明，所謂的「和平框架」應該是偏向模糊性質，而非具體、細節化的制度設計，且框架不等於協議。

蕭旭岑今日接受網路節目「中午來開匯」專訪時表示，這是一個保護台海穩定與安全的設想，但必須等到國民黨重新執政後，才有可能實際展開。「和平框架」構想的核心，在於兩岸若能在「各自的憲法與規定」之下進行互動，彼此可以承認「同屬一個國家、但目前處於分治狀態」的現實，進而維持台海的和平與穩定。

蕭旭岑指出，兩岸在各自憲法體制中，本就涵蓋對方的存在，因此台灣使用「大陸地區」與「台灣地區」的概念，而中國大陸方面則認為台灣屬於其地區之一，這樣的認知基礎正是所謂「和平框架」的內涵。

有關鄭麗文多次聲稱「我們是中國人」，但台北市長蔣萬安明顯不甩，皆強調「我是台灣人」。蕭旭岑表示，自己要引述前民眾黨主席柯文哲過去曾說過的一段話指出，柯曾明確表示「在文化上、在認同上，我當然是中國人，但在政治上我們是有分歧的」，總之相關議題之所以引發爭議，關鍵在於民進黨過去10年甚至20年，透過政治操作，試圖將「我是中國人」等同於「我是中華人民共和國人」。

蕭旭岑說，能理解部分政治人物在相關表述上有所顧慮，包括國民黨台北市議員游淑慧，以及台北市長蔣萬安的立場表述。都是因為民進黨長期強調「中國就是中華人民共和國」，等同於將「中國」的概念拱手讓人，而依據中華民國憲法的規定，國家架構本就涵蓋大陸地區。

蕭旭岑認為，在文化、認同、血緣、歷史以及中華民國憲法的脈絡下，無法否定「中國人」的身分；但在政治分歧上，民進黨的恐嚇與誤導，讓「中國人」被簡化成「中華人民共和國人」，導致社會討論失焦。

