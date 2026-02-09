高市早苗歷史性大勝　陸外交部再要求撤回「涉台錯誤言論」

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

日本眾議院大選結果出爐，自民黨在首相高市早苗率領下大勝，席次達316席。值得注意的是，大陸外交部並未向高市早苗表達「祝賀」，反而要求日本恪守中日四個政治文件，並再次敦促日方撤回高市的「台灣有事」言論。

大陸外交部發言人林劍今（9）日主持例行記者會，針對日本眾議院選舉，他表示，選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映一些深層次的結構性問題，以及思潮動向、趨勢，值得日本各界有識之士和國際社會深思，殷鑑不遠，不可不察。

林劍敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍；恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義。他聲稱，日本極右翼勢力若誤判形勢，恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。

林劍強調，中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化。「我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。」

此外，高市早苗8日在採訪中被問及參拜靖國神社的問題，她回應稱：「正努力營造一個能夠實現參拜的環境」。

林劍表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉著對侵略戰爭負有嚴重罪責的14名甲級戰犯。他說，靖國神社問題的實質是日本能否正確認識和深刻反省日本軍國主義侵略歷史，事關人類良知、中日關係政治基礎，和日本的國家信譽。

林劍指出，今年是東京審判開庭80周年，在這一特殊年份，日本尤其應當正視和反省侵略歷史，在靖國神社等重大歷史問題上謹言慎行，不要重蹈覆轍，以實際行動同軍國主義徹底切割。

▼日本自民黨在高市早苗率領下，在眾議院拿下316席。（圖／路透）