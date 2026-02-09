台灣虎航釋出限量30組WBC套票　明天上午10時開搶

▲台灣虎航攜手台灣運動觀光發展協會推出限量的中華隊應援套票。（圖／台灣虎航提供）

記者周湘芸／台北報導

2026世界棒球經典賽（WBC）3月在東京巨蛋開打，賽事門票開賣即銷售一空。台灣虎航今天宣布，攜手台灣運動觀光發展協會推出限量的中華隊應援套票，限量30組，明天上午10時開賣。

台灣虎航表示，此次推出「熱血應援雙賽套票」限量5組，售價為30,800元，包含台灣虎航桃園往返東京的來回機票，及3月6日台日、3月8日台韓對決2場賽事門票；另也提供25組「熱血應援台日套票」，售價為29,800元，包含桃園至東京成田的來回機票，及3月6日台日大戰的外野應援席門票。

台灣虎航也說，此次規劃應援主題航班，3月5日往返桃園及東京成田的IT200、IT201、IT202、IT203航班，機艙內將全面換上應援頭墊紙。此外，凡是搭乘3月5日IT202的旅客，皆有機會獲得加碼應援毛巾乙份。

中華航空日前也宣布，贊助Team Taiwan包機，陪伴球員前進日本參賽，同步推出日本航線促銷活動，即日起至2月22日，台灣出發日本全航線78折起優惠，台北－東京成田9,492元起、台北－大阪9,660元起，2月24日起也將透過粉絲互動遊戲，抽卡提供促銷折扣碼。