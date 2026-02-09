圍捕畫面曝！借BMW X6+240萬　72歲翁遭30歲友連車帶錢洗劫　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市左營區站前北路今（9）日發生重大搶劫！一名72歲游姓男子去年5月將全新BMW X6休旅車借給30歲傅姓友人使用，今日中午雙方約好還車，以及游姓男子要再借240萬元給傅姓男子，不過碰面時卻起口角，傅男連車帶錢離去，游男立即報警，警方稍早在翠華路圍捕傅男，全案依侵占罪移送橋頭地檢署偵辦。

▲高鐵左營站前發生搶劫。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在9日中午12點多，警方接獲報案，指出高鐵站前發生搶劫，警方立即組成專案小組展開調查。被害人是一名72歲游姓男子，嫌疑人傅男則是30歲，游男聲稱兩人是相識多年的朋友。

警方調查，游姓男子在去年5月將全新的BMW X6休旅車借給傅姓男子無償代步使用，今日中午雙方相約在新左營站外，游男本打算取回車輛，並應傅男要求再加碼出借240萬元現金，不過在清點財物時，雙方突然發生口角，傅男便抓走240萬元現鈔上車，開X6離去。

▲▼民眾直擊警方圍捕過程。（圖／翻攝自Threads／hellovic0202授權提供）



警方展開追緝，下午2點50分左營翠華路、大中路匝道口攔獲嫌犯，並在車內起獲240萬現鈔。全案訊後依刑法侵占罪嫌，將傅男移送橋頭地檢署偵辦。

有路過民眾直擊圍捕畫面，錄下驚險一幕，驚呼：「兩台警車直接趁紅燈堵住出口抓人，超帥！看得我心驚膽跳 有夠刺激！到底怎麼計算的？這麼剛剛好，好像電影情節！」

▲傅姓男子連車帶錢劫走。（圖／記者許宥孺翻攝）