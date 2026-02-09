　
社會 社會焦點 保障人權

籃球教練詐101位大學生！誆無卡分期買手機可分紅　重判7年4月

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中有101位大學生被男子周御靼以「無卡分期」詐騙。（示意圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中市男子周御靼曾當國小育樂營等籃球教練，背地裡竟然是大型詐欺案件主謀。周誆騙101位大學生，替自己以「無卡分期」購買手機，可賺取1500至3000元不等佣金，結果轉手就賣掉手機，害學生欠下債務。法院近日依101個詐欺取財、偽造文書罪判周男7年4月徒刑。

檢警調查，周男本來是籃球教練，並有兼職買賣手機，因為缺錢花用，竟然盯上大學生，要求學生到通訊行購買手機（均為iPhone13或14系列），並且要跟融資公司以「無卡分期」貸款，只要把手機交給自己，會再利用分期漏洞退款，誆稱無需繳費就可以分得佣金。

總計有101名大學生上當，還跟周簽下「免責聲明暨手機轉讓協定」、「保密協議書」等文件。周還偽造朋友趙男名義，跟部分大學生簽約，企圖規避法律責任。

結果周男就變賣手機後取得款項，繳納些許款項騙得學生信任，直到付不出錢，融資公司直接找上學生討債。案件陸續曝光、經由媒體報導，學生們才知道自己上當了，陸續提告，周男的籃球教練身分也曝光，許多學童家長早就懷疑周男有金錢上異狀，甚至會問家長要不要投資。

周男事跡敗露，遭檢警收押，並依詐欺取財、偽造文書等罪起訴，起訴後還不斷有受害人提告，追加起訴書厚厚好幾頁。
中院審酌，周男不思正途賺錢，反而用詐術詐騙101人，欠缺尊重他人財產權觀念，又明知友人趙男不同意使用名字與他人簽訂合約，仍多次冒用。

考量周男坦承犯行，但是本案被害人數眾多，所生危害非輕，且詐得手機、犯罪所得數量甚多，並考量周男詐欺前科確定，依101個詐欺取財、偽造文書罪4到7月不等刑期，合併應執行7年4月，其中5年可易科罰金。

籃球教練詐101位大學生！誆無卡分期買手機可分紅　重判7年4月

