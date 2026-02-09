　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

百萬YTR月燒100萬打詐！控「開戶遭民進黨施壓」：政黨輪替前不行

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／好棒Bump）

▲Bump上傳新影片，分享打詐心路歷程。（圖，下同／翻攝自YT／好棒Bump）

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「好棒Bump」繼投入詐騙救援行動，也成了反詐協會，為了讓協會持續營運下去，每月燒了50-100萬元，他也喊話民進黨，「你應該打1億進來（協會），我覺得你欠我的」，而最讓他感到噁心的是，成立協會時，各家銀行都不讓他開戶，理由則是「政黨沒有輪替之前，不讓你們開」，讓他超火大。

投入反詐行動　每月支出50至100萬

[廣告]請繼續往下閱讀...

Bump上傳新影片，分享成立反詐協會的心路歷程，每月都燒了50-100萬元，現在缺人、缺錢、缺資源，想徵求一起打拚的夥伴。影片中，他提到，「民進黨是應該要打1億進來，我覺得你欠我，之前發動國家機器抹黑我，你欠我的，明知道我可以做得比你好，你欠我的」，要民進黨趕快把錢拿出來。

他表示，參與多起救援行動，路線規劃、人員對接及實際捐款皆為親自投入，自己只是一個平凡市民，就可以成功做到這些事情，「你們就沒辦法，就一群垃圾，管不了就不要卡在那個位置」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／好棒Bump）

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／好棒Bump）

成立反詐協會　開戶過程受阻

最讓他感到噁心的是，協會成立後無法順利開戶，Bump指出，詢問許多家銀行都被拒絕，之後私下透過關係詢問，得到的答案是「政黨沒有輪替之前，不讓你們開」，他忍不住怒罵「你們這些低能兒，還不讓我協會開戶，噁不噁心阿民進黨」。

「你今天錢進來，我就不再罵你，我就專心把反詐騙做好」，Bump表示，即便影片會被下架，但還是想講出真話，想告訴台灣民眾，真相就是這樣，「你們這些人真的是王八蛋。」最後，他坦言，「今天難得真情流露一下，說話可能不是太好聽。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
312 2 3023 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新竹某國立大學　23歲學生墜樓死亡
北投溫泉情侶雙亡　相驗結果曝
傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資
《陽光女子》破4.88億「登台灣影視第二」　曾愷玹太美引熱議
小龍女2026陣容公布　增3成員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理　紙箱回收要做三動作

【廣編】「小易小易」搞定舒適生活　歌林智慧空調打造AI居家新體驗

【廣編】過年除舊布新　夢特嬌推出竹炭系列寢飾

百萬YTR月燒100萬打詐！控「開戶遭民進黨施壓」：政黨輪替前不行

春節健康不失守！三高飲食有智慧　醫曝3類食品是隱形殺手

除夕從早到晚「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

台灣虎航釋出限量30組WBC套票　明天上午10時開搶

高市時代開啟？前立委喊不樂觀「曝3困難」：陷入更大危機

比出國貴？飯店董事長：別讓「體感通膨、錯誤歸因」扼殺國旅

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

子弟兵周曉芸初選落敗提複查　黃國昌曝：的確民調執行順序出狀況

費爾柴德等不及東京見台灣球迷　親錄影片喊中文「加油台灣」

天橋地基工程「挖斷自來水幹管」！　大水淹沒新北大道

北捷縱火犯畫面曝！走出廁所後民眾驚逃　經西門町還變裝

北捷連續縱火犯犯案路線＋變裝過程全曝光　豐原北上犯案警火速逮人

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

網購包裹拆完怎麼丟？常見包材正確丟法整理　紙箱回收要做三動作

【廣編】「小易小易」搞定舒適生活　歌林智慧空調打造AI居家新體驗

【廣編】過年除舊布新　夢特嬌推出竹炭系列寢飾

百萬YTR月燒100萬打詐！控「開戶遭民進黨施壓」：政黨輪替前不行

春節健康不失守！三高飲食有智慧　醫曝3類食品是隱形殺手

除夕從早到晚「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

台灣虎航釋出限量30組WBC套票　明天上午10時開搶

高市時代開啟？前立委喊不樂觀「曝3困難」：陷入更大危機

比出國貴？飯店董事長：別讓「體感通膨、錯誤歸因」扼殺國旅

女神宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息　6/1重新營業

紅蘿蔔生食浪費了！醫大推「最強吃法」小孩極愛　吸收率差12倍

春節小物史努比台灣辦桌有夠可愛　極簡小豬撲滿超耐看

守護民眾不分晝夜　關山國際同濟會寒冬慰問警消

春節面對「長輩好意」怎麼回？溝通專家教2步驟「句子越短越好」

87歲翁開出停車場「直直衝」！猛撞騎樓梁柱...車頭爛毀夫妻受傷

赴日秋訓有成　曾家輝：投球機制更穩定、球速找回來了

老父賣地「沒過戶就往生」　兒子繼承須列報遺產

雙鐵上菜！鐵警攜台鐵「食炸開運便當」開賣　吃進美味守住紅包

網美景點「山度空間」改裝回歸　美式沙漠風園區看花蓮海景

【溫柔小狗】飼主餵黑狗吃東西　牠超小心怕咬到人的手

生活熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

顆花生險奪命！2歲童血氧驟降、右肺全塌

1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！網喊裝窮

急凍！　今晚再跌破10℃

百萬YTR月燒100萬打詐　控「開戶遭民進黨施壓」

傳產尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎

堅果吃錯救不了慢性發炎！醫師點名2地雷

快訊／今晨7.1℃！　全台冷吱吱

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「最強高中生」Ray辣女友突發文

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

更多

最夯影音

更多
高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面