百萬YTR月燒100萬打詐！控「開戶遭民進黨施壓」：政黨輪替前不行

記者施怡妏／綜合報導

百萬YouTuber「好棒Bump」繼投入詐騙救援行動，也成了反詐協會，為了讓協會持續營運下去，每月燒了50-100萬元，他也喊話民進黨，「你應該打1億進來（協會），我覺得你欠我的」，而最讓他感到噁心的是，成立協會時，各家銀行都不讓他開戶，理由則是「政黨沒有輪替之前，不讓你們開」，讓他超火大。



投入反詐行動 每月支出50至100萬

Bump上傳新影片，分享成立反詐協會的心路歷程，每月都燒了50-100萬元，現在缺人、缺錢、缺資源，想徵求一起打拚的夥伴。影片中，他提到，「民進黨是應該要打1億進來，我覺得你欠我，之前發動國家機器抹黑我，你欠我的，明知道我可以做得比你好，你欠我的」，要民進黨趕快把錢拿出來。

他表示，參與多起救援行動，路線規劃、人員對接及實際捐款皆為親自投入，自己只是一個平凡市民，就可以成功做到這些事情，「你們就沒辦法，就一群垃圾，管不了就不要卡在那個位置」。

成立反詐協會 開戶過程受阻



最讓他感到噁心的是，協會成立後無法順利開戶，Bump指出，詢問許多家銀行都被拒絕，之後私下透過關係詢問，得到的答案是「政黨沒有輪替之前，不讓你們開」，他忍不住怒罵「你們這些低能兒，還不讓我協會開戶，噁不噁心阿民進黨」。

「你今天錢進來，我就不再罵你，我就專心把反詐騙做好」，Bump表示，即便影片會被下架，但還是想講出真話，想告訴台灣民眾，真相就是這樣，「你們這些人真的是王八蛋。」最後，他坦言，「今天難得真情流露一下，說話可能不是太好聽。」