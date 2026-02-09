泡泡瑪特尾牙登場！　王寧秀詠春拳還抽多個「未公開限量大公仔」

▲泡泡瑪特創辦人王寧在尾牙上表演詠春拳。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國潮玩龍頭泡泡瑪特（POP MART）7日舉辦2026年尾牙，創辦人王寧在台上表演詠春拳，搭配多位藝人到場助陣與抽獎環節，引發員工與網友熱議。現場也送出多項潮玩獎品與電影票，其中包含價值不斐的未公開限量公仔，被形容為「潮玩公司尾牙獎品天花板」。

▲泡泡瑪特尾牙。（圖／翻攝自微博，上同）

據《新浪財經》報導，有網友在社群平台分享，王寧年會上秀出一套詠春拳，員工也發文表示，先前看過老闆跳街舞，這回又換成打拳，「技能點很多」。沈騰、李誕等藝人也現身年會與王寧互動，沈騰當場稱讚王寧「打得漂亮」，還說光看背影就有「大俠風範」。





▲王寧抽出30位員工，送出限量潮玩「MEGA SPACE MOLLY 400%風火輪」。（圖／翻攝自微博）

報導指出，王寧與沈騰在台上抽出30名員工，送出尚未上市的限量潮玩「MEGA SPACE MOLLY 400%風火輪」。王寧也加碼宣布，為感謝沈騰到場支持，配合電影《飛馳人生3》即將上映，當天約5000名與會員工中將抽出1000人，每人贈送2張電影票。

報導提到，沈騰還與王寧的「武術隊」重現「你過來啊」的經典橋段，現場氣氛嗨到最高點。年會獎品則以泡泡瑪特自家熱門潮玩為主軸，包括全員發放尚未市售的「馬力全開糖膠盲盒」作為伴手禮，讓員工搶先體驗新品。

▲還邀請沈騰。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，脫口秀演員李誕在台上提到自己喜歡泡泡瑪特IP「星星人」，並笑稱「沒有人收到泡泡瑪特會不開心」。另有員工在社群分享抽到「星星人端盒」整套盲盒或隱藏款等限量商品，引發討論。

尾牙上也公布，泡泡瑪特過去一年數據指出，公司全球員工夥伴已超過1萬人，註冊會員超過1億人；其中LABUBU全年銷量突破1億隻，全品類、全IP產品年度銷量累計超過4億件。