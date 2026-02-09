　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文看「高市早苗大勝」唱衰嘆一句　黃敬雅嗆：悖離主流民意

▲▼國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（資料照／記者鄭佩玟攝）

記者賴文萱／高雄報導

日本眾議院大選結果出爐，由立場友台的高市早苗率領自民黨獲得壓倒性勝利，不過，國民黨主席鄭麗文公開唱衰稱，局勢恐變「日本有事、台灣有事」。對此，高雄市議員參選人黃敬雅今（9）日發文諷刺，曾被鄭麗文認證是「投給柯志恩就是投給鄭麗文」，面對這種羞辱盟友的言論，恐怕才是「鄭麗文有事，就是柯志恩有事」。

黃敬雅指出，高市早苗率領自民黨大勝，明明是台日安保連線的一劑強心針，結果鄭麗文急到開始胡言亂語，竟然把話說反，鬼扯什麼「日本有事變台灣有事」。

當年安倍晉三前首相提出「台灣有事就是日本有事」，是將台灣納入防衛視野，展現台日雙方堅韌的互信，但在國民黨眼裡，竟扭曲成「不要被日本帶衰」。當全世界都在搶著跟美日聯盟站在一起，唯獨國民黨急著自斷手腳，要把台灣鎖進中國的鐵籠裡當孤兒。

▲▼前復興空姐黃敬雅領表參選高雄前鎮小港議員。（圖／翻攝臉書／黃敬雅）

▲前復興空姐黃敬雅領表參選高雄前鎮小港議員。（圖／翻攝臉書／黃敬雅）

「說穿了，鄭麗文就是標準的北京傳聲筒！」黃敬雅直言，中共最怕台日美結盟，國民黨就負責在台灣內部散播恐懼，把外交突破講成外交災難，鄭麗文口中所謂的不要當棋子，翻譯過來其實就是要台灣乖乖當中國的棄子。

黃敬雅進一步表示，這幾年來，國人看到的是台積電赴熊本設廠帶來的產業雙贏，是日本疫苗送暖的救命情義，更是高市早苗堅定抗中的勇氣。反觀國民黨自己面對老共跪久了、腳麻了站不起來，就覺得別人站著是種錯誤，甚至覺得有尊嚴的外交是種挑釁，把盟友當敵人，把威脅當祖國，這正是國民黨最大的悲哀。

話鋒一轉，黃敬雅將矛頭質疑柯志恩。她提到，去年鄭麗文曾激情喊話「投給柯志恩就是投給鄭麗文」，如今看來，狂開民意倒車的鄭麗文，恐怕才是「鄭麗文有事，就是柯志恩有事」。

最後，她並質問柯志恩是否認同鄭麗文這種悖離主流民意的言論？既然是主席牌認證的生命共同體，就別躲在後面，應出來向高雄市民說清楚。

▲▼前高雄市文化局長、罷韓四君子之一的尹立宣布參選高雄市議員左營楠梓區議員。（圖／記者賴文萱攝）

▲尹立質疑鄭麗文的說法，直言「把風險怪給別人，台灣不會更安全。」（資料照／記者賴文萱攝）

高雄市議員參選人尹立也說，鄭麗文這樣的說法，既是對國際現實的誤讀，也是在關鍵時刻再次矮化台灣自身的處境與責任。

尹立直言，鄭麗文口口聲聲說「不選邊站」、「希望對美關係對等互惠」，但問題是，當威脅來自單一方向時，所謂的中立，其實只是把風險留給自己承擔。台灣並不是主動挑起衝突的一方，卻是衝突中最直接的利害關係人。要求台灣在民主盟友與威權擴張之間「保持距離」，不是理性務實，而是逃避現實。

最後尹立提醒鄭麗文，中國不會因為台灣選擇沉默就對台灣更溫柔。日本選民為自己的未來做出選擇，台灣人也同樣有權為自己的安全與價值做出判斷。把國際風險轉嫁成政治攻防，不但無助於台灣的安全，反而削弱了台灣在關鍵時刻應有的清晰與團結。

02/07 全台詐欺最新數據

312 2 3023 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新竹某國立大學　23歲學生墜樓死亡
北投溫泉情侶雙亡　相驗結果曝
傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資
《陽光女子》破4.88億「登台灣影視第二」　曾愷玹太美引熱議
小龍女2026陣容公布　增3成員

國民黨主席鄭麗文日前接受專訪時拋出「兩岸和平框架」概念，讓軍事衝突大幅下降，避免兩岸情勢因政黨輪替而改變，但要等國民黨重返執政後推動，陸委會主委邱垂正則痛批，中共要的是統一，台灣人民會接受嗎？「和平框架」裡面是不是裝著統一的內容？就連民眾黨主席黃國昌也坦言，完全不知道「兩岸和平框架」是什麼。國民黨副主席蕭旭岑今（9日）說明，所謂的「和平框架」應該是偏向模糊性質，而非具體、細節化的制度設計，且框架不等於協議。

台日關係自民黨勝選國民黨爭議高雄選情鄭麗文

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航

高市早苗大勝！自民維新247席過半　政權確定續航
日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

日本入冬最強寒流！「瞬間暴雪」恐癱瘓民生　231航班取消

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

雲林死亡車禍！轎車離奇自撞「車頭開花」　女受困搶救不治

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

自民黨大勝後首度表態！　高市早苗：內閣人事不會大幅變動

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

狗狗躺媽身上呼呼大睡　舒服到打呼像工作了7天

