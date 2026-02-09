除夕從早到晚「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

▲婆婆要求媳婦、孫子除夕回來拜一整天。（示意圖／ETtoday資料照）

「這樣的儀式，有幾個人受得了？」一名人妻抱怨，每到除夕婆婆要求一早回婆家拜拜，一待就是一整天，只能坐在客廳沙發陪等，讓她身心俱疲。她表示流程冗長又沒彈性，規矩還會隨婆婆心情改變，感覺自己像被叫來撐場面。文章曝光後，網友也紛紛搖頭「叫老公自己回去就好」。

一名網友在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，每到三節，特別是除夕，總會因為拜拜行程感到身心俱疲。她透露，婆婆總要求「一早就回來拜拜」，整天幾乎都得待在婆家，累了只能在小客廳歇息，「一坐就是好幾個小時，什麼都不能做。」

原PO無奈說道，自己並非不願意拜拜，也不是不尊重祖先，而是整個流程動輒一個上午加一個下午，時間長到誇張，且完全沒有彈性。更讓她無奈的是，這些所謂的「規矩」似乎會隨著婆婆心情改變，以前孩子還小，只要拜下午即可，如今孩子大了，反而變成「一定要從頭拜到尾」。

原PO也不悅直呼，漸漸感覺不是在參與儀式，而是被要求出席一場表演，只要媳婦、孫子全員到齊，讓左鄰右舍看到，就代表家庭圓滿、婆婆有面子。對此，原PO氣得發問，「除夕拜拜真的一定要從早待到晚上嗎？這樣的儀式，有幾個人受得了？」

過來人曝大絕：直接裝病不回去

底下網友熱議，「叫老公自己回去就好」、「是的…婆婆都是這樣，要一大家子陪著她，有面子」、「我們還從小年夜開始拜⋯一直拜，拜到初一再出門拜，根本已經不知道現在是在拜哪尊了」、「真的是，從早上拜到半夜。早上拜神明祖先、下午拜地基主、晚上11點拜天公」、「得流感就不會回去了！每年這時後都裝病」、「可以學我大嫂，每次都推給小孩說起床叫不起來（從小學到現在念大學），拖到很晚來」。

事後，原PO更新後續，表示已向老公反映，雙方協調後，決定改成中午在自己家吃完飯，下午再回婆婆家拜拜，總算讓除夕行程稍微鬆綁。