生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

除夕從早到晚「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

刈金,掛金,燒金紙,火爐（圖／本報資料照）2522618

▲婆婆要求媳婦、孫子除夕回來拜一整天。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「這樣的儀式，有幾個人受得了？」一名人妻抱怨，每到除夕婆婆要求一早回婆家拜拜，一待就是一整天，只能坐在客廳沙發陪等，讓她身心俱疲。她表示流程冗長又沒彈性，規矩還會隨婆婆心情改變，感覺自己像被叫來撐場面。文章曝光後，網友也紛紛搖頭「叫老公自己回去就好」。

一名網友在《毒姑九賤婆媳討論區》表示，每到三節，特別是除夕，總會因為拜拜行程感到身心俱疲。她透露，婆婆總要求「一早就回來拜拜」，整天幾乎都得待在婆家，累了只能在小客廳歇息，「一坐就是好幾個小時，什麼都不能做。」

原PO無奈說道，自己並非不願意拜拜，也不是不尊重祖先，而是整個流程動輒一個上午加一個下午，時間長到誇張，且完全沒有彈性。更讓她無奈的是，這些所謂的「規矩」似乎會隨著婆婆心情改變，以前孩子還小，只要拜下午即可，如今孩子大了，反而變成「一定要從頭拜到尾」。

原PO也不悅直呼，漸漸感覺不是在參與儀式，而是被要求出席一場表演，只要媳婦、孫子全員到齊，讓左鄰右舍看到，就代表家庭圓滿、婆婆有面子。對此，原PO氣得發問，「除夕拜拜真的一定要從早待到晚上嗎？這樣的儀式，有幾個人受得了？」

過來人曝大絕：直接裝病不回去

底下網友熱議，「叫老公自己回去就好」、「是的…婆婆都是這樣，要一大家子陪著她，有面子」、「我們還從小年夜開始拜⋯一直拜，拜到初一再出門拜，根本已經不知道現在是在拜哪尊了」、「真的是，從早上拜到半夜。早上拜神明祖先、下午拜地基主、晚上11點拜天公」、「得流感就不會回去了！每年這時後都裝病」、「可以學我大嫂，每次都推給小孩說起床叫不起來（從小學到現在念大學），拖到很晚來」。

事後，原PO更新後續，表示已向老公反映，雙方協調後，決定改成中午在自己家吃完飯，下午再回婆婆家拜拜，總算讓除夕行程稍微鬆綁。

02/07 全台詐欺最新數據

新竹某國立大學　23歲學生墜樓死亡
北投溫泉情侶雙亡　相驗結果曝
傳川普私下怒了！　不滿日本拖延5500億美元投資
《陽光女子》破4.88億「登台灣影視第二」　曾愷玹太美引熱議
小龍女2026陣容公布　增3成員

除夕從早到晚「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

除夕從早到晚「只能做1事」超惡夢！婆婆有面子　媳怒：誰受得了

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

桃機罕見！　3航班8分鐘喊「Mayday」求救

顆花生險奪命！2歲童血氧驟降、右肺全塌

1職業「領到50萬年終」　過年遇崩潰狀況！網喊裝窮

急凍！　今晚再跌破10℃

百萬YTR月燒100萬打詐　控「開戶遭民進黨施壓」

傳產尾牙「老闆霸氣加碼1000萬」一半員工都有獎

堅果吃錯救不了慢性發炎！醫師點名2地雷

快訊／今晨7.1℃！　全台冷吱吱

婆婆除夕拜拜有面子

要放9天了！　過年「雨最大」時間曝

脂肪肝有救！「最強2蔬菜組合」醫激推　生吃1把＝開外掛

威力彩今晚飆11.5億　4生肖4星座偏財超旺

北投情侶湯屋內雙亡！男方是溫泉餐廳員工

北投溫泉情侶雙亡　高大成：聞到臭雞蛋味快逃

罕見！桃園機場10分鐘內3班機宣告「Mayday」

王仁甫19歲女兒赴澳讀大學！

「最強高中生」Ray辣女友突發文

桃機輸送帶「被行李束帶卡住」故障！一票勸別用

「打字不用看鍵盤」00後同事看呆　一票過來人崩潰

日網紅來台錄影「全程冷臉」！

外出遛狗竟送命！88歲影壇巨擘鄭鎮宇驟逝　電影協會證實死訊

找「台灣甜心」上摩鐵愛愛　高雄男付8000元…完事慘了

玻璃保鮮盒「做錯1步」秒炸噴！消防員：別當拆彈練習

「警界彭于晏」4年嘉獎破千　戰神滑進摩鐵秒破功

